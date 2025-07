Ana Castela se irrita e rebate forte crítica de prefeito de cidade da Bahia

A cantora se justificou - Foto: Reprodução | Instagram

Ana Castela quebrou o silêncio e se pronunciou sobre as críticas proferidas pelo prefeito Zé Cocá, do município de Jequié. Através de um post em seu perfil do Instagram, nesta sexta-feira, 27, a cantora afirmou que ficou assustada com as declarações do político.

“Sei que muita gente ficou chateada com as falas recentes do prefeito sobre mim, e por isso quero me posicionar com todo respeito e verdade”, iniciou ela, compartilhando um vídeo recebendo os fãs mirins da cidade em seu camarim.

“Atendemos as crianças com muito carinho, distribuímos copos e Carmeds da Boiadeira, tudo com o maior cuidado e boa vontade. É claro que, humanamente, não seria possível atender todo mundo”, explicou a famosa, rebatendo a acusação de que teria sido mal educada com os fãs.

A famosa ainda aproveitou para reforçar que o prefeito mentiu em suas declarações. “Às vezes ELE mesmo te prometeu algo e EU não consegui cumprir. O que esse senhor disse não é verdade. Não sou de responder polêmicas, mas quando se refere a uma mentira, não tem outro jeito. Fiquei assustada com essas falas”, disparou.

Ana Castela rebate prefeito | Foto: Reprodução | Instagram

Por fim, Ana garantiu que amou a receptividade dos moradores de Jequié. “Aliás, foi umas das cidades mais legais que já toquei nesse meu tempo de carreira, e tive o prazer de falar isso pra todos”, concluiu.

Falas do prefeito

Em uma coletiva de imprensa, Zé Cocá fez duras críticas à cantora sertaneja. Ele afirmou que a artista, que cantou no domingo, 22, em Jequié, teria se recusado a atender uma quantidade maior de crianças, e fez exigências consideradas inadequadas pelo gestor, como a retirada de aparelhos celulares.

“Vou fazer uma nota. Ela foi muito mal educada, para conseguir tirar dez fotos com dez crianças foi uma confusão. Eu saí antes do término. Vi o pessoal da festa dela xingando. Eu vi menino chorando pedindo para tirar foto, e ela não abriu”, disse ele.

“Ela precisa respeitar esse público [...] Quero repudiar, porque eu tiraria foto com todas. Não deixou ninguém entrar com o celular, uma dificuldade imensa. Fiquei com coração partido quando vi os meninos”, completou o parlamentar.