Prefeito na Bahia detona Ana Castela após show: "Mal educada"

A cantora Ana Castela - Foto: Divulgação

O prefeito do município de Jequié, Zé Cocá (PP), fez duras críticas ao comportamento da cantora sertaneja Ana Castela durante a apresentação no São João da cidade. A reclamação aconteceu durante coletiva de imprensa, nesta quinta-feira, 26.

O prefeito da cidade baiana afirmou que a artista, que cantou no domingo, 22, em Jequié, teria se recusado a atender uma quantidade de maior de crianças, e fez exigências consideradas inadequadas pelo gestor, como a retirada de aparelhos celulares.

"Vou fazer uma nota. Ela foi muito mal educada, para conseguir tirar dez fotos com dez crianças foi uma confusão. Eu saí antes do término. Vi o pessoal da festa dela xingando. Eu vi menino chorando pedindo para tirar foto, e ela não abriu", disparou Zé Cocá, que ainda exigiu respeito por parte da cantora com o público infantil, que teria ficado frustrado com sua postura.

"Ela precisa respeitar esse público [...] Quero repudiar, porque eu tiraria foto com todas. Não deixou ninguém entrar com o celular, uma dificuldade imensa. Fiquei com coração partido quando vi os meninos", afirmou o prefeito.

O que diz Ana Castela?

Até o momento, Ana Castela não se pronunciou sobre as críticas feitas pelo prefeito. Em uma publicação nas redes sociais, a cantora fez uma rápida menção ao show no município. "Obrigada pelo carinho, Jequié", escreveu a artista.

O Portal A TARDE tentou contato com a equipe da cantora, mas não obteve retorno até a publicação da matéria.