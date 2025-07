Influenciadora sorteia aumento peniano para fãs

A jovem cria conteúdo adulto na web - Foto: Divulgação

Ismaila Carolina surpreendeu os seguidores ao anunciar um sorteio inusitado em suas redes sociais. A criadora de conteúdo adulto revelou que um de seus assinantes vai ganhar uma harmonização peniana completa e um jantar íntimo com ela, para avaliar o resultado do procedimento.

“É caro, exclusivo e ousado. Mas eu quero meu público bem equipado (risos). E claro... vou conferir de perto o resultado”, disse ela, que teve a ideia após conhecer o trabalho da médica Fernanda Porsh, que garante até 6 centímetros mais no órgão sexual.

A moça também contou que costuma faturar cerca de R$ 60 mil avaliando nudes dos seus assinantes. “São opiniões sinceras e no final dou uma nota de zero a 10. Alguns me surpreendem muito. Normalmente faço a avaliação por áudio. Eles me mandam fotos e vídeos”, contou.

“Alguns até têm vergonha de mandar foto. Acham pequeno, fino, tímido... Então resolvi dar uma forcinha”, brincou ela, deixando claro que quer ajudar a renovar a auto estima de um de seus fãs.

Sorteio exclusivo

Entretanto, vale ressaltar que o sorteio é exclusivo apenas para quem for assinante de uma das plataformas de conteúdo de Ismaila, incluindo Privacy e FanFever, onde ela publica fotos e vídeos eróticos.

“Já tem fã chamando amigo para assinar também. Todo mundo quer turbinar o brinquedinho”, afirmou a influenciadora, que divulgará o resultado do sorteio em suas redes sociais, no mês de julho.