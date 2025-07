Provocação? Deputado rival de prefeito baiano posa com Ana Castela

Ana Castela em Ipiaú com deputado federal Antônio Brito (PSD) e prefeita Laryssa Dias (PP) - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O deputado federal Antonio Brito (PSD), considerado desafeto político do prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP), posou com a cantora Ana Castela nos festejos de São Pedro de Ipiaú, no sul baiano.



O encontro aconteceu um dia após a ‘Boiadeira’, como a artista é conhecida, ter sido alvo de críticas do gestor municipal sobre o seu comportamento com o público infantil.

“Vou fazer uma nota. Ela foi muito mal educada, para conseguir tirar dez fotos com dez crianças foi uma confusão. Eu saí antes do término. Vi o pessoal da festa dela xingando. Eu vi um menino chorando pedindo para tirar foto, e ela não abriu", disse o prefeito, na ocasião.

O parlamentar, por sua vez, não comentou de forma direta sobre o embate entre a sertaneja e o chefe do Executivo municipal. Em uma publicação nos stories do Instagram, Brito aparece ao lado da prefeita Laryssa Dias (PP).

“Chegando no São Pedro de Ipiaú, fui recebido pela amiga prefeita Laryssa Dias, acompanhada da cantora Ana Castela”, escreveu.

Em seguida, o filho do ex-vereador de Salvador, Edvaldo Brito (PSD), publicou um vídeo da artista mandando um recado para a Cidade Sol.



“Valeu Jequié, um abraço para vocês, obrigada pelo carinho”, diz a cantora.

Ana Castela rebate críticas



Ana Castelase pronunciou sobre as críticas proferidas pelo prefeito Zé Cocá, do município de Jequié. Em um post no seu perfil do Instagram, a cantora afirmou que ficou assustada com as declarações do político.

“Sei que muita gente ficou chateada com as falas recentes do prefeito sobre mim, e por isso quero me posicionar com todo respeito e verdade”, iniciou ela, compartilhando um vídeo recebendo os fãs mirins da cidade em seu camarim.

“Atendemos as crianças com muito carinho, distribuímos copos e Carmeds da Boiadeira, tudo com o maior cuidado e boa vontade. É claro que, humanamente, não seria possível atender todo mundo”, explicou Ana.

A famosa ainda aproveitou para reforçar que o prefeito mentiu em suas declarações.

“Às vezes, ele mesmo te prometeu algo e eu não consegui cumprir. O que esse senhor disse não é verdade. Não sou de responder polêmicas, mas quando se refere a uma mentira, não tem outro jeito. Fiquei assustada com essas falas”, afirmou.