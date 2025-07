Murilo Huff obtém guarda do filho em disputa com mãe de Marília Mendonça

Murillo Huff entrou com o pedido de guarda da criança nas últimas semanas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Murillo Huff levou a melhor na disputa inicial pela guarda do filho Léo, de 5 anos, com a mãe da sua ex-companheira Marília Mendonda, que morreu em um acidente de avião de 2021. A decisão aconteceu no Fórum Cível de Goiânia, Goiás, com a decisão do juiz de que o sertanejo deve ficar com a guarda provisória da criança até o final do processo.

Léo, de 5 anos, vivia como Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, desde 2021, após a morte da cantora.

Murillo Huff entrou com o pedido de guarda da criança por motivação não revelada, já que o processo corre em segredo de Justiça. No entanto, uma das especulações da web é que o motivo seja a herança milionária deixada por Marília Mendonça, com intuito do cantor de proteger o patrimônio do filho.

O patrimônio deixado por Marília Mendonça é estimado em R$ 500 milhões. Léo, único herdeiro da cantora, é o único herdeiro e terá acesso a herança quando fizer 18 anos. Em 2021, após a morte da cantora, Murillo Huff fez um acordo com Dona Ruth abrindo mão da tutela dos bens.

Troca de farpas

Após o início da disputa judicial, Dona Ruth e Murillo Huff trocaram farpas nas redes sociais. A mãe de Marília Mendonça chegou a acusar o cantor de nunca ter pago pensão ao filho Léo (com quem sempre compartilhou a guarda).

Murillo Huff então expôs ue paga mensalmente R$ 2,6 mil de escola, R$ 1,2 mil de plano de saúde, R$ 2,8 mil de psicóloga, R$ 5 mil de babá e enfermeira, e R$ 4 mil com o tratamento para diabete de Léo, além dos gastos com consultas médicas e aula de bateria. Totalizando, dá uma média de R$ 15 mil com custos básicos .

Ele ainda mostrou comprovantes de pagamentos de um ano de mensalidades da escola da criança. "São tantas mentiras que fica até difícil de responder todas", disse Murillo Huff.