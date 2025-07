Em meio à briga judicial, fala de Marília Mendonça sobre mãe viraliza

Dona Ruth Moreira emocionou os fãs ao postar um vídeo comovente da filha - Foto: Reprodução | Redes sociais

Em meio à disputa judicial pela guarda pelo filho, fruto do relacionamento de Marília Mendonça com o cantor Murilo Huff, Dona Ruth Moreira emocionou os fãs ao postar um vídeo comovente da filha nos stories do Instagram, nesta quarta-feira, 2.

Nas imagens, Marília fala com carinho da relação com a mãe, a quem descreve como sua melhor amiga. “Minha melhor amiga é minha mãe. Eu vejo que ela como mãe tem uma postura e como amiga ela tem outra. Às vezes a gente até se confunde com essa questão da relação, porque ela para e fala assim: ‘Minha filha, tem que lembrar que eu sou sua mãe. Me respeita'”, brincou a cantora no vídeo.

“Perdi o pai cedo, ela passou por um momento de traição dentro do segundo casamento dela, com o pai do meu irmão. Foi outra vez que a gente se uniu mais ainda. Agora na quarentena, então, as duas mães agora, a gente está muito grudada”, disse Marília à época.

Guarda de Leo, filho do casal

Dona Ruth está em meio a um embate judicial com Murilo Huff pela guarda definitiva do pequeno Leo, de 4 anos. Murilo teve a primeira vitória na Justiça e ficará com a guarda do pequeno por enquanto.

Desde a trágica morte da cantora em novembro de 2021, Dona Ruth e Murilo Huff dividem a guarda do menino de forma consensual. No entanto, nos últimos dias, vieram à tona informações de que Huff ingressou com um pedido judicial para obter a guarda unilateral do filho.