Irmão de Marília Mendonça surge ao prantos em defesa da mãe: "Parem"

O irmão da cantora Marília Mendonça, João Gustavo, usou as redes sociais nesta terça-feira, 1º, para fazer um desabafo e defender a mãe, Ruth Dias, que vem sendo alvo de críticas e ataques virtuais após o processo movido pelo cantor Murilo Huff, pai de Leo, para obter a guarda definitiva do filho.

Durante o vídeo, o cantor contou que tanto ele quanto a mãe estão passando por um momento extremamente delicado com a ausência do menino. “É um momento muito difícil, que ela está muito mal, e estou fazendo o máximo para ajudar ela. Só que está muito difícil, porque ela já perdeu muita coisa, e eu também”, desabafou.

O irmão da artista reforçou que nunca buscaram fama ou dinheiro e pediu que as pessoas parem de atacar Ruth nas redes sociais. “De várias formas, a gente errou e está tudo bem, porque sempre foi uma coisa muito individual da Marília. Estou aqui para pedir desculpas e para pedir para parar com todos esses ataques, pela minha mãe. Parem com isso, já chega. Não sei o que fazer, estou aqui fazendo esse apelo para vocês porque estou muito preocupado com o que pode acontecer”, disse.

🚨VEJA: João Gustavo, irmão da Marília Mendonça, fez um vídeo chorando e implorando para que as pessoas parem de atacar a mãe dele. pic.twitter.com/ISaG6bofrj — CHOQUEI (@choquei) July 1, 2025

Relembrou morte de Marília

João Gustavo também relembrou o impacto que a morte de Marília Mendonça, em novembro de 2021, causou na família. Ele explicou que, desde então, ele e Ruth têm feito o possível para honrar o legado da cantora. “Todos esses anos, procurei me reinventar e ela também. A gente tentou continuar carregando uma coisa que sempre foi muito individual, que é o legado de Marília. Só a Marília conseguiu fazer as coisas que ela deixou aqui na terra”, afirmou.

Por fim, João destacou que trocaria tudo apenas para ter a irmã de volta. “A gente não quer dinheiro, a gente não quer fama. Todos esses anos, só corri para longe disso, para fugir disso. Nunca quis isso, só quis uma vida simples. Daria tudo para ter minha irmã de volta, daria minha própria vida para ter a minha irmã aqui de volta. Sei que isso não é possível e que não vai acontecer. Peço que deixem a gente em paz, que deixem a gente viver, deixem a gente sofrer”, concluiu.

Guarda da criança

O cantor Murillo Huff levou a melhor na disputa inicial pela guarda do filho Léo, de 5 anos, com a mãe da sua ex-companheira Marília Mendonda, que morreu em um acidente de avião de 2021. A decisão aconteceu no Fórum Cível de Goiânia, Goiás, com a decisão do juiz de que o sertanejo deve ficar com a guarda provisória da criança até o final do processo.

Léo, de 5 anos, vivia como Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, desde 2021, após a morte da cantora. Murillo Huff entrou com o pedido de guarda da criança por motivação não revelada, já que o processo corre em segredo de Justiça.

Herança milionária

Uma das especulações da web é que o motivo seja a herança milionária deixada por Marília Mendonça, com intuito do cantor de proteger o patrimônio do filho.

O patrimônio deixado por Marília Mendonça é estimado em R$ 500 milhões. Léo, único herdeiro da cantora, é o único herdeiro e terá acesso a herança quando fizer 18 anos. Em 2021, após a morte da cantora, Murillo Huff fez um acordo com Dona Ruth abrindo mão da tutela dos bens.