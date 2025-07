Virginia presa? Datena questiona liberdade da famosa e causa polêmica

Virginia Fonseca e José Luiz Datena - Foto: Lula Marques | Agência Brasil e ASCOM | SEAPC | MCT

A relação da influenciadora Virginia Fonseca com as bets, como são conhecidas as casas de apostas online, segue dando o que falar. Dessa vez, o apresentador José Luiz Datena, que comanda o programa Brasil do Povo, na RedeTV!, causou polêmica ao comentar sobre o assunto na tarde desta terça-feira, 1º.

Em sua tradicional conversa com a jornalista Sonia Abrão no encerramento do A Tarde é Sua, Datena comentou sobre as polêmicas envolvendo a ex do cantor Zé Felipe e os jogos de azar. No mês passado, a influenciadora deu depoimento àCPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) das Bets no Senado, mas não chegou a ser indiciada pelos parlamentares.

“Eu tenho uma opinião sobre isso. Porque eles prendem esses caras que mexem com negócio de bet, esses caras que são influencers e têm 50 mil, 100 mil ou 500 mil seguidores, e a Virginia e esses caras que têm milhões de seguidores saem livres? Com senadores tirando foto?”, questionou Datena.

Na sequência, o jornalista disse que a Justiça protege os ricos e poderosos. “Porque o pequenininho se ferra e o grandão sai numa boa? A lei que deveria ser igual pra todo mundo infelizmente ainda não é”, completou o apresentador.

Decisão drástica de Virginia

A influenciadora anunciou, na segunda-feira, 30, que decidiu romper, de maneira definitiva, seu contrato com a plataforma de apostas online Blaze. Segundo o portal Terra, a rescisão inclui o pagamento de uma multa rescisória avaliada em aproximadamente R$ 30 milhões.

No mês passado, após seu depoimento na CPI das Bets, a apresentadora do Sabadou, do SBT, afirmou que iria “pensar” sobre parar de fazer propagandas de jogos de azar nas redes. Ela também disse que não se arrepende de divulgar jogos de azar.

Durante o seu depoimento na CPI das Bets, Virginia Fonseca disse que levou tudo como “aprendizado”. “Olha, senadora, eu não me arrependo de absolutamente nada que eu já fiz na minha vida e acredito que tudo serviu de ensinamento. Eu fiz, e hoje eu estou aqui depondo pra colaborar, então, espero que ajude”, disse à relatora da CPI, a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS).