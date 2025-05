Cinco momentos de Vírginia na CPI das Bets que bombaram na web

CPI das Bets investiga a atuação de plataformas de apostas online no Brasil - Foto: Divulgação | Agência Senado

Instalada em novembro de 2024, a CPI das Bets investiga a atuação de plataformas de apostas online no Brasil. Além do impacto financeiro causado nas famílias, a comissão também apura a possível ligação dessas empresas com esquemas de lavagem de dinheiro.

Um dos focos da investigação é o uso de influenciadores digitais na promoção de jogos de azar. Por isso, nomes como Virginia Fonseca, Adélia, Rico Melquiades, Felipe Prior e Giliard Bezerra foram convocados para prestar esclarecimentos como testemunhas.

Nesta terça-feira, 13, Virginia Fonseca compareceu ao Senado Federal acompanhada do marido, o cantor Zé Felipe, e movimentou as redes sociais com suas declarações e momentos descontraídos durante o depoimento.

1. “Bora pra cima”, diz Virginia logo no início

Visivelmente nervosa, Virginia agradeceu a oportunidade de se explicar pessoalmente e declarou estar disposta a esclarecer todas as dúvidas. No fim da fala de abertura, soltou um “Bora pra cima!”, arrancando risos dos parlamentares. Confira o vídeo:

virgínia falando “bora pra cima” na CPI das bets e todo mundo rindo representa o pão e circo que é esse país de contenda chamado Brasil que vergonha alheia pqp pic.twitter.com/934XAjetZd — BCharts (@bchartsnet) May 13, 2025

2. Influencer confunde microfone com canudo

Em um momento inusitado, Virginia confundiu o microfone da mesa com um canudo, tentando beber algo por engano. A gafe rapidamente viralizou nas redes sociais, com internautas criando memes e criticando o episódio. Assista o vídeo:

Ela foi chupar o microfone achando que era o canudo do copo HAHAHAHAHAHA pic.twitter.com/Jvt1QepnKa — Thiago Pasqualotto (@thiago_p) May 13, 2025

3. Senador pede vídeo para a esposa

O senador Cleitinho (Republicanos-MG) interrompeu a sessão para elogiar Virginia e pedir um vídeo dela para sua esposa e filha. A atitude, que muitos consideraram fora de contexto, gerou risos no plenário e nas redes sociais. “Faça mais o seu pré-treino. Pode mandar um abraço para minha esposa?”, pediu o parlamentar.

4. Virginia chama Zé Felipe de “gato” ao vivo

Ao ser questionada sobre o nome do marido, Virginia apontou para Zé Felipe, sentado ao lado do plenário, e disparou: “Aquele gato ali”. Um senador rebateu com humor: “Há controvérsias”.

5. Confronto direto com Soraya Thronicke

Durante o depoimento, a senadora Soraya Thronicke (PODEMOS) confrontou Virginia com firmeza: “As pessoas estão deixando de comprar comida para poder jogar”. A nora do cantor Leonardo respondeu: “Eu não fiquei milionária com isso”. Soraya, então, retrucou: “Então vale a pena a senhora continuar?”, deixando o ambiente tenso e gerando repercussão nas redes. Confira o vídeo: