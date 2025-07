Genaro Por Vini celebra 2 de Julho com feijoada e música ao vivo

Genaro por Vini Figueira oferece uma experiência gastronômica única, combinando arte, aromas e sabores da Bahia - Foto: Divulgação Genaro Por Vini Figueira

O Restaurante Genaro Por Vini Figueira celebra os 202 anos da Independência da Bahia com uma feijoada completa e deliciosa, acompanhada de um show acústico da cantora Marianna Roldán, que trará um repertório eclético que promete agradar todos os públicos.

O Genaro por Vini Figueira é um restaurante que oferece uma experiência gastronômica única, combinando arte, aromas e sabores da Bahia. O espaço é conhecido por sua arquitetura icônica e seu painel de 200m² que retrata as festas da Bahia.

A cantora Marianna Roldán vai agitar o evento com seu repertório inspirado na Música Popular Brasileira | Foto: Fernando Escalante



A festa está marcada para esta quarta, 02, a partir das 12h30, com valor do buffet de R$129 por pessoa. O restaurante fica localizado no Wish Hotel da Bahia, na avenida Sete de Setembro, 1537. As reservas estão sendo feitas através do WhatsApp do restaurante: 71 99681-7945