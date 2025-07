2 de Julho: Campo Grande será palco de show com bandas militares

Tradicional desfile do 2 de Julho - Foto: Olga Leiria | AG. A TARDE

O Forte de São Pedro, quartel do 6º Depósito de Suprimento localizado no Campo Grande, será palco, na próxima segunda-feira, 30, de uma grande apresentação em comemoração à independência da Bahia. O evento, que contará com importantes artistas sob os arranjos da Banda da 6ª Região Militar e da Banda do Colégio Militar de Salvador, acontecerá a partir das 19h.

A iniciativa, que faz parte do pacote de celebração do 2 de Julho, é organizada pelo Comando 6ª Região Militar. Entre as apresentações, está a encenação de uma peça de teatro pelos alunos do Colégio Militar, que entrarão em cena representando os heróis e heroínas da independência, como Maria Felipa, Duque de Caxias, General Labatut e Maria Felipa.

Independência da Bahia

A independência do Brasil na Bahia ocorreu em julho de 1823, culminando na expulsão das forças coloniais portuguesas do país. Por conta das comemorações da data, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) transferiu momentaneamente, como prevê a tradição, a capital do estado para a cidade de Cachoeira.

"Hoje, 25 de junho, Cachoeira assume simbolicamente o posto de capital da Bahia, honrando o início da luta pela independência no Recôncavo baiano. Em 1822, a Câmara local declarou lealdade a Dom Pedro e enfrentou os portugueses com canhões, bloqueando uma canhoneira no Rio Paraguaçu. Três dias de resistência heróica!", escreveu Jerônimo nas redes sociais.