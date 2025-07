Servidores do Judiciário Federal na Bahia entram em greve na segunda

Mobilização também pressiona por abertura de negociação direta com o STF sobre Plano de Cargos, Carreiras e Salários - Foto: DIvulgação

Servidores do Poder Judiciário Federal na Bahia confirmaram adesão à greve nacional da categoria, com paralisação entre os dias 30 de junho a 4 de julho. A decisão foi tomada em assembleia realizada no último dia 17, diante da ausência de proposta concreta do Supremo Tribunal Federal (STF) para o reajuste salarial e para a reestruturação das carreiras.

A mobilização também pressiona por abertura de negociação direta com o STF sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) apresentado pela Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Judiciário Federal e Ministério Público da União (Fenajufe). A assembleia, convocada pelo Sindjufe-BA, reuniu quase 100 pessoas entre participação presencial e online, e definiu um calendário de atividades durante o período da greve.

A greve ocorre em um momento decisivo, com o encerramento do prazo para que o STF envie ao Congresso a proposta orçamentária de 2025. A categoria reivindica reposição das perdas inflacionárias acumuladas, reenquadramento de auxiliares, fim do confisco previdenciário, pagamento do Adicional de Qualificação (AQ) com base no CJ-1, entre outras pautas que visam à valorização de ativos, aposentados e pensionistas.

No período da greve, questões urgentes e de perecimento de direito continuarão sendo atendidas em regime de plantão.

Calendário:

30/6 (segunda-feira) – Caravana para ato em Brasília e atividade no TRE-BA (Salvador), às 8h, com o tema: “Pelo direito de greve e contra a precarização da Justiça Eleitoral”

1/7 (terça-feira) – Ato na Justiça Federal (sede), às 8h, com foco em segurança e condições de trabalho

2/7 (quarta-feira) – Participação no cortejo do Dois de Julho, com o mote: “O serviço público é do povo! Lutar não é crime!”

3/7 (quinta-feira) – Ato no TRT5 e inauguração da subsede do sindicato no novo prédio do Tribunal

4/7 (sexta-feira) – Ato com Assembleia Geral para avaliação da continuidade da greve (local a ser definido)

A próxima assembleia já está marcada para o próximo dia 4 de julho, às 10h, sob coordenação do Comando de Greve.