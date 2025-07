2 de Julho: confira programação completa da festa

2 de Julho - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

A programação cultural do 2 de Julho, festa que homenageia a Independência do Brasil na Bahia, foi divulgada nesta sexta-feira, 27, pela Secretaria de Cultura e Turismo (Secult) juntamente com a Fundação Gregório de Mattos (FGM).

Os festejos, que contam com o apoio do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), vão começar neste sábado, 28, e se estendem até o dia 13 de junho. Neste ano, o tema da festa é ‘Eu Sou o Dois de Julho’.

Confira a programação cultural completa:

28 de junho (sábado) - 19h

Apresentação do Espetáculo de Dança "Ao Pé do Caboclo", na Praça Dois de Julho, no Campo Grande.

29 de junho (domingo) - 19h

Apresentação do Espetáculo de Dança "Ao Pé do Caboclo", na Praça Dois de Julho, no Campo Grande.

30 de junho (segunda-feira)

7h - Saída do Fogo Simbólico do Recôncavo Leste de Cachoeira e do Recôncavo Norte de Mata de São João em direção a Pirajá

17h - Inauguração do “Pátio 2 de Julho”, no Forte de São Pedro, no Campo Grande, com apresentação musical da Banda de Música da 6º Região Militar e do Colégio Militar de Salvador.

1 de julho (terça-feira)

9h - Celebração do Te Deum com Participação do Coral da Basílica do Bonfim – Igreja da Catedral da Sé, no Terreiro de Jesus

12h - Encontro dos Fogos Simbólicos do Recôncavo Leste e Recôncavo Norte, em Simões Filho

16h - Cerimônia Cívica de Chegada do Fogo Simbólico, no Largo de Pirajá com Hasteamento das Bandeiras por Autoridades e Execução do Hino Nacional pela Banda de Música da Polícia Militar da Bahia; Acendimento da Pira e Colocação de Flores no túmulo do General Labatut, pelas autoridades presentes

17h - Show do Cortejo Afro, no Palco Largo de Pirajá.

2 de julho (quarta-feira)

06h - Alvorada com queima de fogos no Largo da Lapinha



07h - Organização do cortejo cívico na Lapinha



08h - Cerimônias cívicas – hasteamento das bandeiras por autoridades, com execução do hino nacional pela banda de música da Marinha do Brasil

09h - Início do desfile cívico com participação dos Caboclos de Itaparica, fanfarras municipais, estaduais e da Região Metropolitana de Salvador, filarmónicas estaduais e grupos populares

Concurso de fachadas decoradas no percurso compreendido entre o Largo da Lapinha e o Terreiro de Jesus

Homenagem aos Heróis da Independência - breve parada em frente ao Convento da Soledade

Homenagem da Ordem Terceira do Carmo - breve parada em frente a Ordem para pronunciamento de um membro da instituição

Homenagem da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos – breve parada em frente à igreja

11h30 - Recolhimento dos carros emblemáticos dos Caboclos nos caramanchões da Praça Thomé de Souza

13h - Concentração do cortejo cívico

13h30 - Início do desfile cívico com participação dos Caboclos de Itaparica, Museu Vivo na Cidade, fanfarras municipais e estaduais. Breve parada em frente ao Instituto Geográfico e Histórico da Bahia

15h - Cerimônia cívica no 2º Distrito Naval

16h - Cerimônias cívicas no Campo Grande: chegada dos Carros dos Caboclos; hasteamento das bandeiras por autoridades; execução do hino nacional pelas bandas de música da Marinha, Exército e Aeronáutica; colocação de coroas de flores no Monumento ao Dois de Julho pelas autoridades presentes; acendimento da pira do Fogo Simbólico; execução do Hino ao Dois de Julho: Coral da PM/BA com acompanhamento da Banda de Música Wanderley, da Polícia Militar da Bahia



17h30 às 21h30 - Encontro de filarmônicas com maestro Fred Dantas



3 de julho (quinta-feira)

18h - Apresentação do Coral da Cidade do Salvador

19h - Baile da Independência com Orquestra do Maestro Fred Dantas e convidadas, no Palco Campo Grande.

4 de julho (sexta-feira) - 18h

Show do Cantor Gerônimo, no Palco Campo Grande

5 de julho (sábado) - 18h

9h - Inauguração da placa em homenagem aos ancestrais de São João do Cabrito/Plataforma, na praça central de São João do Cabrito

18h - Volta da Cabocla - retorno dos carros dos Caboclos do Campo Grande para o Pavilhão da Lapinha, com a participação da orquestra do maestro Reginaldo de Xangô

11 a 13 de julho (sexta, sábado e domingo) - 18h

Festa de Labatut, no final de Linha de Pirajá

12 de julho (sábado) - 08h

3º Festival de Fanfarras e Balizas, na Avenida Sete de Setembro

13 de julho (domingo) - 08h

Missa na Igreja de São Bartolomeu, Pirajá

Titular da Secult, a vice-prefeita Ana Paula Matos enalteceu os festejos. “Uma programação extensa que começa no dia 28, com a apresentação do balé folclórico no Campo Grande, com cadeiras, tudo organizado para quem quiser assistir”, disse a secretária nesta sexta-feira, em evento de lançamento da programação que ocorreu no Centro Histórico da capital baiana.

“No dia 30, tem a saída do fogo, para chegar no dia 1° lá em Pirajá, logo depois a gente tem também atrações musicais e a gente vai até o dia 11, dia 12, dia 5 vai ter a volta da cabocla, dia 2 tem a saída desses caboclos com os fogos na alvorada, dia 8 tem toda parte cívica com as bandeiras, dia 9, a multidão toma a rua”, explicou Ana.

A chefe da pasta completou: “Esse sentimento de olhar a Bahia com a sua independência que ajudou o Brasil a chegar na posição de autonomia que tem hoje.”

Pertencimento

O presidente da FGM, Fernando Guerreiro, destacou que “a grande ideia é trazer a população e gerar pertencimento”. “Mostrar que o 2 de Julho faz parte da vida de todo mundo. Todos nós temos um pouco do caboclo, todos nós temos um pouco da independência. Vai ser uma programação muito voltada para gerar esse pertencimento. É uma festa maravilhosa porque reúne o cívico, a festa e o religioso. É belíssima”, enalteceu.

Guerreiro revelou que, neste ano, o caboclo vai estar com a roupa branca. “Todo ano a gente mexe nessa roupa do caboclo. Esse ano, com tanta guerra por aí, vamos homenagear a paz, vamos pedir que esse caboclo e essa cabocla tragam a paz”, completou.