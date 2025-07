Livro de poesia 'Outros Contos da Vida' é lançado em Salvador

Outros Contos da Vida - Foto: Divulgação

O escritor baiano Luís Bacelar Vidal lançará no dia 3 de julho o livro Outros Contos da Vida, que apresenta uma coletânea de textos curtos que se assemelham a contos, crônicas ou pequenos relatos sobre cotidiano, embalados por reflexões sociais

A obra chega ao mercado literário pela Editora Usina de Textos e com Selo do Studio Palma. O lançamento ocorre no Espaço D’Gregorio, no Shopping Cidade, bairro do Itaigara, em Salvador. A obra será apresentada ao público em evento com sessão de autógrafos, das 16h30 às 19h30.

“Esse livro nasceu do desejo de compartilhar vivências e percepções que, apesar de singelas, carregam significados universais sobre nossa lírica”, define o autor, que é contador, auditor fiscal e perito judicial aposentado e dedica-se com vigor e entusiasmo à fotografia e literatura.

Com diversos livros já lançados, os contos reunidos na mais nova obra propõem uma escuta profunda do que há de mais humano: as memórias e os afetos que atravessam a vida cotidiana. Outros Contos da Vida é um convite ao mergulho em histórias que, mesmo nas entrelinhas, falam sobre todos nós.