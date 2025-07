Inscrições abertas para curso gratuito de artes visuais; saiba detalhes

Curso foi idealizado pelo pesquisador Romário Oliveira - Foto: Divulgação

Estão abertas até 22 de julho as inscrições para o curso AKOBEN: preenchendo currículos. Direcionado a professores da rede pública, estudantes de licenciatura, arte-educadores e todos aqueles que têm interesse em temas ligados à cultura afrodiaspórica e decolonialidade, a formação é para área de artes visuais. Gratuito e presencial, o curso tem duração total de 40 horas. O formulário para a inscrição pode ser acessado no instagram do projeto (@akoben).

Idealizado por Romário Oliveira, pesquisador e mestrando do Programa de Pós Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia (PPGEDU FACED/UFBA), a formação propõe a alfabetização visual com base em saberes e perspectivas historicamente marginalizadas.

Segundo Romário, a realização do curso é uma resposta a deficiência identificada na implementação das leis que determinam a inclusão das histórias e culturas africanas, afro-brasileiras, indígenas e femininas nos currículos.

A formação pretende ensinar artes visuais de uma maneira diferente da convencional. Segundo Romário, adotar uma perspectiva de educação decolonial muda completamente o fazer pedagógico. “Tudo muda. Desde a concepção do que é ser humano, ao qual a educação como ciência se dedica a estudar, aos tipos de conteúdo que serão articulados num processo educativo que constituirá esse ser humano”, conta.

“Em linhas gerais, percorrer uma formação decolonial no campo da arte-educação é poder contar com um projeto político pedagógico que visa o desenvolvimento da subjetivação, da criatividade e da imaginação dos(as) participantes atrelados a uma dinâmica complexa – mas nem por isso difícil de entender – que traz a tona fundamentos das teorias e práticas interculturais, interseccionais e interdisciplinares”, defende o idealizador.

Aulas na Casa da Música

A simbologia do Akoben, que nomeia o curso e o princípio de Sankofa são os elementos que guiam o conteúdo e a metodologia do projeto. “No projeto, utilizamos a potência ancestral de Akoben , um chamado à luta e à resistência, especialmente contra o epistemicídio secular que marginaliza os saberes e fazeres dos povos da diáspora nos campos da arte e da educação”, diz.

As aulas, marcadas para o período de 02 de agosto de a 28 de março de 2026, serão sediadas na Casa da Música, no Parque Metropolitano do Abaeté, em Itapuã. A formação combina aulas expositivas, oficinas e laboratórios criativos, distribuídas em 15 aulas, quinzenalmente aos sábados, de 14h às 18h.

O curso faz parte da primeira etapa do projeto “AKOBEN - Um chamado para a arte-educação”, que atua como uma tecnologia afrofuturista para a efetivação de legislações que determinam a inserção de conteúdos étnicorraciais, de gênero e de acessibilidade em currículos e práticas pedagógicas. A segunda etapa do projeto acontecerá de 25 de abril a 16 de maio de 2026, com o workshop “AKOBEN – Recursos didáticos negrorreferenciados para ensino e aprendizagem em artes visuais” , com duração total de 12 horas, distribuídas em três encontros de quatro horas cada. A proposta principal é usar a “gamificação” como método.

Serão abordados temas como: introdução ao ensino e à aprendizagem das artes em perspectiva histórico-crítica e decolonial; reflexões sobre arte, educação e política a partir do Movimento Negro Educador e debates sobre lutas feministas e suas interseções com a arte contemporânea. Além disso, acessibilidade e sustentabilidade na arte-educação; e, a sala de aula como espaço seguro, com abordagem na diversidade sexual e de gênero no campo arte-educativo, também serão assuntos a serem trabalhados nas aulas.

O projeto foi contemplado nos Editais da Política Nacional Aldir Blanc Bahia e conta com o apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Cultura do Estado, via PNAB – Política Nacional Aldir Blanc, direcionado pelo Ministério da Cultura – Governo Federal.

Inscrições para o curso “AKOBEN preenchendo currículos - O ensino de artes visuais e as culturas negadas” / Até 22 de julho / Link para inscrições e mais informações: Instagram do projeto @akoben.aprenda

