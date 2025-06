Baiano recebe convite especial após performance como Ney Matogrosso

Yago Savalla performando - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O baiano Yago Savalla foi convidado pela Imperatriz Leopoldinense para desfilar em uma alegoria no Carnaval de 2026 após viralizar nas redes sociais encenando uma performance de Ney Matogrosso. A escola de samba vai ter como enredo no próximo ano a vida e a carreira do artista.

O jovem falou sobre a emoção de receber o convite. “Vai ser um enorme prazer estar na avenida ano que vem. Nunca imaginaria que essa repercussão chegaria até a escola, e sou muito grato por isso. Obrigado mesmo pelo convite”, disse o baiano em uma rede social.

Yago tem 16 anos e viralizou nos últimos dias ao se apresentar na festa junina do Colégio Salesianos, de Salvador, com uma performance de ‘Homem com H’. O vídeo já ultrapassou a marca de 4 milhões de visualizações somente no TikTok.

Ney Matogrosso descobre jovem que o imitou

Yago Savalla conseguiu algo que nem imaginava: chamou a atenção de Ney Matogrosso nas redes sociais. O cantor reagiu ao vídeo em que o estudante apareceu fazendo uma apresentação inspirada nele.

Em comentário de uma publicação com a gravação feita no colégio, o artista disse que notou uma inspiração para uma criação própria do estudante. “O que eu mais gostei foi que você não me copiou, inspirado em mim criou a sua própria performance! Parabéns”, escreveu Ney Matogrosso na postagem.

Vídeo de jovem em Salvador viraliza

A gravação com o menino dançando música de Ney Matogrosso viralizou nas redes sociais. Os internautas exaltaram a entrega e coragem do estudante, especialmente diante do atual cenário conservador entre os jovens.

“Uma coragem imensa, representar Ney Matogrosso não é pra qualquer um!”, comentou uma usuária. Outro seguidor escreveu: “Numa onda bizarra de conservadorismo entre os adolescentes, ver isso me deixou com o coração quentinho”.

Veja a performance do jovem: