Confira as datas e primeiras atrações da Flica 2025 - Foto: Divulgação

Durante a cerimônia de transferência da sede do Governo do Estado para Cachoeira o governador Jerônimo Rodrigues lançou oficialmente a Festa Literária Internacional de Cachoeira FLICA 2025, que será realizada entre os dias 23 e 26 de outubro.

Após bater recorde de público com mais de 100 mil pessoas na edição passada, a FLICA chega à sua 13ª edição com o tema “Ler é massa!”, prometendo mais uma vez uma programação com nomes de peso do universo literário de todo o país.

“Cachoeira recebe, mais uma vez, um dos mais relevantes eventos literários do país e o governo do Estado tem a satisfação de garantir o acontecimento da FLICA como parte essencial da nossa política de investimento e fortalecimento do livro, da leitura e da literatura”, anunciou o governador Jerônimo Rodrigues.

Diversidade e inclusão - Com curadorias que expressam a diversidade de olhares sobre a literatura, a FLICA 2025 se estrutura em três principais espaços: Tenda Paraguaçu, Fliquinha e Geração Flica. Na Tenda Paraguaçu, o público vai acompanhar mesas literárias que trazem à cena autores e autoras de alcance nacional e internacional, sob curadoria de Wesley Correia, poeta, ensaísta e pesquisador, doutor em Estudos Étnicos e Africanos pela UFBA.

A Fliquinha, dedicada às infâncias, tem curadoria de Emília Nuñez, escritora premiada com o Jabuti 2023 e referência na literatura infantil brasileira. Já o Geração Flica conversa com o público jovem e conta com curadoria de Deco Lipe, ator, escritor e criador do projeto Primeira Orelha, iniciativa dedicada à literatura infanto-juvenil e com representatividade LGBTQIAPN+.