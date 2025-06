Artista premiado Cau Gomez integra programação da FLIPELÔ 2025

Artista gráfico premiado Cau Gomez integra programação da FLIPELÔ 2025 - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A Festa Literária Internacional do Pelourinho (FLIPELÔ) 2025 confirma a participação do renomado artista gráfico Cau Gomez, um dos cartunistas mais premiados do Brasil e chargista do A TARDE,em sua programação gratuita de 6 a 10 de agosto no Centro Histórico de Salvador.

Natural de Belo Horizonte e radicado na Bahia, Cau Gomez construiu uma carreira sólida na imprensa desde os 15 anos, com trabalhos publicados em veículos de destaque como Diário de Minas, O Estado de São Paulo, Playboy e Le Monde Diplomatique Brasil. Atualmente, mantém colaborações para o jornal A TARDE e e a revista francesa Courrier International, além de operar seu ateliê no Rio Vermelho.

O artista acumula mais de 60 prêmios internacionais, incluindo reconhecimentos no Porto Cartoon World Festival (Portugal), na Bienal Internacional de Humorismo de Tolentino (Itália) e o prestigioso Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. Em 2009, recebeu o título de Cidadão Honorário de Salvador.

Além das charges e cartuns, Cau Gomez expandiu sua atuação para a literatura infantil, ilustrando obras como "O dia em que os gatos aprenderam a tocar jazz" e "ATCHIM!". Em 2020, lançou seu primeiro livro autoral, "Cau Gomez, Desenhos à flor da pele", uma coletânea cronológica apresentada em exposição individual no Cartoon Xira, em Portugal.

A FLIPELÔ 2025, criação e realização da Fundação Casa de Jorge Amado, terá o escritor baiano Dias Gomes como homenageado e mantém sua tradição de oferecer programação 100% gratuita ao público.