Flipelô faz novo anúncio para a edição de 2025; conheça

Flipelô acontecerá de 6 a 10 de agosto - Foto: Divulgação

A Fundação Casa de Jorge Amado, instituição cultural responsável pela Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), convidou o poeta José Inácio para seguir cuidando da programação especial do Terreiro de Poesia.

“A Fundação Casa de Jorge Amado é uma casa de palavras e a poesia tem um lugar especial em todos os projetos que realizamos. Não seria diferente na Flipelô. Pela sua competência, dedicação e empenho em defesa dos versos, por mais um ano, o poeta José Inácio vai apresentar ao público uma programação grandiosa no Terreiro de Poesia”, destaca Angela Fraga, presidenta da Fundação Casa de Jorge Amado.

“É com muita satisfação, que desde a primeira edição da Flipelô em 2017, assumo essa missão. O Terreiro de Poesia é a pérola preciosa dentro da majestosa ostra da literatura, que é a Flipelô. Ser o curador desse espaço da récita da poesia da Bahia, dos Brasis e do mundo é uma responsabilidade e, ao mesmo tempo, uma dádiva”, ressalta o poeta José Inácio.

José Inácio | Foto: Divulgação

Ele completou: “Estaremos, os poetas, todos juntos, mantendo a chama sagrada da poesia bem acesa e confraternizando-a com o imenso e maravilhoso público da FLIPELÔ, a festa literária mais democrática do Brasil”.

A programação do Terreiro de Poesia da Flipelô será realizada no Café Teatro Zélia Gattai, localizado na Fundação Casa de Jorge Amado.

A edição 2025 da Flipelô acontecerá de 6 a 10 de agosto no Centro Histórico de Salvador e terá o escritor baiano Dias Gomes como homenageado. Com uma programação 100% gratuita, a maior festa literária da Bahia é apresentada pela Ministério da Cultura e conta com o patrocínio da Motiva, por meio do seu Instituto, via Lei Federal de Incentivo à Cultura.