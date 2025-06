Escritor de Beleza Fatal é a primeira atração da FLIPELÔ 2025

Raphael Montes é considerado um dos autores mais influentes da literatura nacional contemporânea - Foto: Divulgação

A Festa Literária Internacional do Pelourinho (FLIPELÔ) confirmou ao Portal A TARDE o escritor Raphael Montes como a primeira atração da edição 2025, que será realizada de 6 a 10 de agosto, no Centro Histórico de Salvador.

Considerado um dos autores mais influentes da literatura nacional contemporânea, Montes tem oito livros publicados e várias obras adaptadas para o cinema e a televisão, entre elas, a novela 'Beleza Fatal', sucesso no streaming.

Neste ano, o evento homenageia o dramaturgo e romancista Dias Gomes, autor de clássicos como 'O Pagador de Promessas', cuja adaptação para o cinema foi filmada no Pelourinho e conquistou a Palma de Ouro no Festival de Cannes, até hoje, o único filme brasileiro a alcançar tal feito.

Segundo Ângela Fraga, presidenta da Fundação Casa de Jorge Amado (organizadora da FLIPELÔ), a presença de Raphael Montes reforça o elo entre o autor carioca e o homenageado da edição:

“Um jovem escritor, com apenas 34 anos e com oito livros lançados, alguns deles adaptados ao audiovisual. É um autor que dialoga bastante com Dias Gomes, o homenageado desta edição da FLIPELÔ, que também foi autor de novelas de sucessos e teve muitas de suas obras adaptadas ao audiovisual".

Raphael Montes celebra homenagem a Dias Gomes e destaca relação com o Pelourinho

O próprio escritor carioca reconhece a importância do autor baiano:

O Dias Gomes foi um gênio. Ele conseguia transformar a crítica social em entretenimento de massa e fazia isso com personagens fortes, diálogos marcantes e muito humor. Hoje, escrever para novelas continua sendo um baita desafio: o público mudou, os formatos também, mas a essência permanece. A gente ainda busca contar boas histórias que emocionem e façam pensar. Olhar para a obra do Dias é lembrar que é possível ser popular sem perder profundidade Raphael Montes

Montes também se mostra entusiasmado com sua participação na festa literária: “Salvador tem uma energia única, e estar no Pelourinho, cercado de tanta história, cultura e literatura, é sempre inspirador”.

Programação da FLIPELÔ 2025

Raphael Montes participará de dois momentos abertos ao público durante a FLIPELÔ 2025:

Sábado, 9 de agosto: Encontro ao ar livre no Largo do Pelourinho, em frente à Fundação Casa de Jorge Amado, no final da tarde.

Domingo, 10 de agosto: Participação em mesa de debate na Vila Literária, no Largo Tereza Batista.

“Minha expectativa é aproveitar ao máximo essa troca com os leitores, conversar sobre livros, histórias, e ouvir”, completa o autor.

Serviço

O quê: FLIPELÔ 2025 – Festa Literária Internacional do Pelourinho

Quando: De 6 a 10 de agosto de 2025

Onde: Centro Histórico de Salvador – Pelourinho

Primeira atração confirmada: Raphael Montes

Homenageado da edição: Dias Gomes

Acompanhe nas redes: @flipelo