Instituto Yalodê abre inscrições para cursos em estética negra - Foto: Divulgação

O Instituto Yalodê Cabelos Naturais, sediado em Salvador (BA), abriu inscrições para a nova temporada de cursos presenciais de especialização na área da estética negra capilar e facial. As atividades começam no dia 9 de junho e são voltadas para profissionais como trancistas, cabeleireiros, maquiadores e iniciantes que buscam aprimorar técnicas relacionadas à beleza afro-brasileira.

A programação inclui cursos sobre terapia capilar, tratamentos com óleos e manteigas, aplicação e manutenção de lace hair, cortes com máquina e tesoura, extensão de cílios e maquiagem para peles negras. As aulas serão ministradas por profissionais especializados, incluindo Rosana Costa, Camila Lima, Danny Soares, Aldenice Macário, Sheila Valverde e Robson Santos. A idealizadora do projeto, Bárbara Aguiar, também conduzirá módulos sobre técnicas como corte a seco, penteados afro e permanente afro.

Cada curso tem duração de dois dias, com foco na prática profissional e valores considerados acessíveis. O público-alvo são profissionais da área da estética, além de pessoas interessadas em atuar no segmento da beleza negra. As formações visam qualificar o atendimento especializado para cabelos crespos e cacheados, promovendo conhecimento técnico e valorização da estética afro-brasileira.

Sobre o Instituto

Fundado pela cabeleireira e empreendedora Bárbara Aguiar, vem se posicionando enquanto referência nacional no cuidado com cabelos crespos e cacheados e tem se consolidado como espaço de acolhimento, técnica e inovação para profissionais e iniciantes que desejam se especializar em um segmento que movimenta bilhões por ano, mas ainda carece de espaços de formação afrocentrados.