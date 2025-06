Do couro ao alumínio: Dedé Lins leva sua arte industrial à Salvador

Obras podem ser vistas na Acervo Galeria de Arte - Foto: Renan Benedito | Divulgação

Transito – primeira pessoa do singular do presente do indicativo do verbo transitar – é o nome da mais nova exposição do artista visual soteropolitano Dedé Lins, 52, cujas obras podem ser vistas na Acervo Galeria de Arte (Caminho das Árvores) até 23 de junho.

Radicado em Barcelona há muitos anos, Dedé apresenta algumas produções realizadas a partir de 2020. São trabalhos inéditos que expandem os limites da pintura tradicional, utilizando materiais industriais e fabricados, como couro, fórmica, resina, chapas de alumínio e tintas automotivas.

“O propósito dessa exposição é apresentar na minha cidade, que é Salvador – mas que há tanto tempo eu saí –, o que eu venho fazendo nos últimos anos. Na verdade, eu estou com um projeto de mudar a minha base no Brasil. Eu vivo meio ano em Barcelona, meio ano em São Paulo, e a ideia é viver meio ano em Barcelona e meio ano em Salvador. A sensação de estar mostrando aqui o que eu venho desenvolvendo todos esses anos é muito importante”, comenta Lins.

Com curadoria de Daniel Rangel, Transito tem um título que se desdobra em múltiplas interpretações: deslocamento, movimento, estagnação e contraste. Esta ambiguidade conceitual sugere, ao mesmo tempo, uma ideia de movimento e letargia.

Dedé Lins é um artista cuja prática consegue expandir o tempo desse intervalo poético, existente no encontro do ofício e da indústria, segundo Rangel. “Sua produção desloca materiais comuns, industriais e manufaturados, para a criação de composições que se relacionam com a pintura”, alinhava o curador.

Na mostra, o público vai ver o que Dedé tem desenvolvido nas pesquisas desde a pandemia. E apesar das obras terem um aspecto muito ligado à pintura, o soteropolitano garante que elas não são telas.

“São obras em couro, pintura sobre alumínio com verniz automotivo, peças de acrílico misturado com couro. Foram produzidas 27 peças de tamanhos variados e a gente conseguiu expor 23 delas. Tem uma variedade grande de obras e formatos”, explana o artista.

Foco na linha

| Foto: Divulgação

Dedé conta ainda que o título da exposição tem a ver com sua forma de vida, já que ele costuma transitar por cidades e por utensílios de trabalho. “Transito está falando da minha trajetória, da minha vida um pouco nômade e o que isso reflete no meu trabalho. Então é um título que fala como eu transito entre muitas coisas. Culturas, muitas formas, muitas cidades, muitos materiais, enfim, é pra falar de movimento”, afirma.

Através de cores, texturas, matéria, o artista visual quer falar de harmonia e equilíbrio. “Eu acho que são temas que são carentes na nossa sociedade atual, então tem a ideia de passar sensações, ritmo, cores. Enfim, cada um vai sentir de um jeito o que é a obra”.

E depois de tanto atravessar o Atlântico pra lá e pra cá, ele garante que existe uma similaridade entre Salvador e Barcelona, apesar de serem cidades com culturas absolutamente diferentes.

“Tem também São Paulo no meio de tudo isso, porque os últimos anos eu tenho dividido minha vida produtiva entre Barcelona e São Paulo. No meu trabalho, de alguma forma, a base do desenho é super Salvador, mas ela foi, digamos, polida por Barcelona, de alguma forma. Existe uma relação muito íntima entre as duas cidades e acho que isso se vê claramente no meu trabalho”, pontua Dedé.

Para criar as obras, o artista costuma partir do esboço de um desenho, seja no papel ou no computador, em que a linha é o elemento fundamental, não apenas como traço ou forma, mas como conceito que costura, liga, separa, estrutura e compõe.

“Tudo que faço vem de rabiscos, e a partir desses rabiscos eu vou compondo as peças. É uma coisa muito processual, né, porque eu decido que aquela linha vai ganhar corpo com aquela matéria que é couro, ou com aquela matéria que é alumínio. Mas a linha realmente é o ponto de partida de tudo”, finaliza o artista.

Minibio

| Foto: Divulgação

Renato de Almeida Lins nasceu em Salvador, em 1972, mas há anos vive e trabalha em Barcelona (Espanha), onde mantém ateliê e uma trajetória artística consolidada. Também possui um estúdio em São Paulo, dividindo sua produção entre Brasil e Europa.

Seu trabalho é marcado pela heterogeneidade estética, conceitual, material e processual. Dedé trabalha na interseção da arte com o design. Sua obra apresenta um diálogo geométrico de traços e cores, resultado da fusão de influências contemporâneas como a arquitetura, o design, a moda e a arte urbana.

O resultado são abstrações geométricas e imagens gráficas, com visual étnico, urbano e tecnológico, já que sua produção também sofre influências minimalistas e da herança concreta brasileira, assim como da arte africana. Além do Brasil, o artista já exibiu suas obras em países como Uruguai, Espanha, Angola e Luxemburgo.

Atualmente, Dedé Lins está fazendo residência artística em Miami (EUA), onde permanece até o final de julho. Transito, portanto, também reflete esse movimento constante, físico e simbólico, entre lugares, culturas e linguagens.

‘Transito’ / Até 23 de junho / Acervo Galeria de Arte (Caminho das Árvores) / Visitação: de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, sábados, das 9h às 14h / Gratuito