Espetáculo multi premiado “Bululú” volta a cartaz em Salvador em junho

O espetacúlo já recebeu diversos prêmios - Foto: Diney Araujo | Divulgação

Os amantes de teatro podem celebrar, pois o espetáculo “Bululú – Estórias da Invenção do Mundo” retorna ao palco em Salvador em junho. Campeã do Prêmio Braskem de Teatro 2016, a obra abre sua nova temporada entre os dias 13 e 15, às 20 horas.

O espetáculo, que tem a participação dos atores baianos Danilo Cairo e João Guisande, será exibido na Casa Rosa, no Rio Vermelho, e os ingressos já estão à venda no site do Sympla. No dia 15, último dia de apresentação, haverá uma sessão extra às 17h.

A peça conta a saga dos comediantes Amadeus, vivido por Cairo, e Bartolomeus, interpretado por Guisande, através do famoso romance da “Invenção do Mundo”, inspirado no Grande Teatro del Mundo, de Calderón de La Barca.

Durante a apresentação, eles recitam, explicam e comentam todos os momentos do texto até que Bartolomeus começa a questionar a razão de estarem ali, despertando para questões que abalam o mundo dos dois e lhes direcionam para uma dúvida com relação a arte e a sociedade em geral.

A obra já foi apresentada mais de 100 vezes, passando por cidades como Aracaju, Caruaru, Recife, Governador Mangabeira e Alagoinhas, no Brasil. Além de Porto e Famalicão, em Portugal.