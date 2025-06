Jam no Mam confirma nova temporada; veja detalhes - Foto: Divulgação

A JAM no MAM terá continuidade até 2027 após a renovação do patrocínio da Petrobras, oficializada por meio do Programa Petrobras Cultural. O projeto de música instrumental, realizado no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), em Salvador, começa uma nova temporada no dia 31 de maio, mantendo o formato das tradicionais jam sessions que combinam jazz e música brasileira.

A abertura da temporada contará com apresentação do Duo Aline Gonçalves e Rodrigo Picolé, que lança seu primeiro álbum, “Queindá?”. A performance inclui releituras de clássicos da música brasileira e composições autorais, utilizando flautas, clarinete e vibrafone. Em seguida, a banda anfitriã Geleia Solar assume o palco com uma jam session aberta, promovendo encontros musicais improvisados.

O novo ciclo também prevê ações socioculturais, como aulas-show em escolas públicas, atividades de mediação cultural com recursos de acessibilidade - incluindo tradução em Libras e audiodescrição - e parcerias com instituições que atendem grupos em situação de vulnerabilidade. As apresentações ocorrerão duas vezes ao mês no Solar do Unhão.