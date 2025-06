Kaila Barreto, Bruno Kroz e Alfão são os vencedores da 1ªedição do Acelera RAP

Vencedores do Acelera RAP - Foto: Divulgação

Os nomes que marcaram a primeira edição do Acelera RAP foram revelados na última sexta-feira (16 de maio). Kaila Barreto, Bruno Kroz e Alfão foram os artistas escolhidos entre 30 finalistas para receber um investimento de R$ 5 mil cada, destinado à aceleração de suas carreiras ou produtos musicais. A premiação reconhece o desempenho dos participantes ao longo do processo formativo, avaliados por critérios como criatividade, originalidade, engajamento e desenvolvimento técnico.

A iniciativa — que busca impulsionar carreiras e fortalecer a cena do rap independente na Bahia — vai além da capacitação técnica, promovendo também representatividade, profissionalização e projeção de novos talentos no mercado fonográfico.

Kaila Barreto: lirismo e representatividade da Chapada Diamantina

Nascida em Seabra, na Chapada Diamantina, Kaila Barreto é uma multiartista trans e negra que utiliza a arte como forma de resistência e construção de novos imaginários. Sua trajetória começou nas batalhas de rima da Praça dos Correios e hoje ecoa como uma das vozes mais potentes da nova cena baiana, transitando entre referências da old e da nova escola do rap.

“Me sinto como se tivesse dado um passo importante na minha carreira. Aprender como funciona o mercado da música em suas mais variadas nuances e ser incentivada — desde o carinho, à educação, à disposição para ensinar, até o apoio financeiro — transforma a realidade dos jovens artistas. Aguça a visão, amplia a percepção e nos edifica como artistas de referência. Sou grata ao desenvolvimento do projeto, que foi realizado com muita competência”, comentou Kaila.

Bruno Kroz: potência do Grime direto de Salvador

Representando Salvador, Bruno Kroz é um dos principais nomes do Grime no Brasil. Fundador do coletivo 4º Sujo, o MC conquistou notoriedade com seu EP de estreia, Ameaça Detectada (2021), lançado pela Leigo Records. Com rimas ácidas e construções líricas complexas, Kroz se consolidou como uma das grandes promessas do rap nacional, sendo reconhecido por suas apresentações em diversos estados.

“Todo o aprendizado valeu a pena. Cada minuto das aulas e cada centavo investido vão gerar resultados não só para mim, mas também para o fortalecimento do cenário Hip-Hop soteropolitano”, analisou Bruno.

Alfão: irreverência e crítica em flow afiado

Filho do bairro do Garcia, em Salvador, Alfão é um artista que mistura samba e rap com uma identidade singular. Ex-integrante do coletivo Underismo, seu trabalho solo traz humor, crítica social e uma pegada lírica que renova a estética do rap baiano. Seu lançamento mais recente, LESGUIREY MIXTAPE vol.1, é um reflexo dessa proposta artística — quatro faixas que transitam entre afetos e provocações, com produção assinada por Raonir Braz, Geeli, Fwizy e OG Saimon7.

Gravado no Cremenow Studio, o EP afirma a originalidade do artista, que vem se destacando por fugir das fórmulas prontas do mercado.

Como os vencedores foram escolhidos

Os projetos finalistas foram avaliados com base nos seguintes critérios:

Clareza e criatividade: identidade autoral bem definida e proposta inovadora;

Relevância cultural e social: conexão com a cultura Hip-Hop e impacto positivo na cena local;

Viabilidade e impacto: estruturação realista do projeto e potencial de continuidade e alcance.

Acelera RAP e Lei Paulo Gustavo

O Acelera RAP é uma realização do Coletivo Sociocultural Fábrica de Rimas, com apoio de instituições como INPI, UBC, ABRAMUS, Symphonic Distribution, VLM Produtora, Rede Baiana de Hip-Hop, Reza Produções, Backstage Assessoria, Educa Rap e Selo Reco Records.

A iniciativa é financiada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Cultura (SecultBA) e da Lei Paulo Gustavo, com coordenação do Ministério da Cultura e apoio do Governo Federal. Realizado em formato virtual e ao vivo, o programa garantiu acesso inclusivo à formação artística para participantes de diferentes regiões.

Mais do que um projeto de capacitação, o Acelera RAP consolida-se como um movimento de valorização da cultura Hip-Hop na Bahia, fortalecendo talentos locais e expandindo as possibilidades para uma nova geração de artistas independentes.