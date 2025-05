Acelera RAP divulga vencedores da primeira edição na Bahia

Confira os vencedores do programa Acelera RAP - Foto: Divulgação

Os grandes vencedores da primeira edição do programa Acelera RAP foram anunciados na última sexta-feira, 16: Kaila Barreto, Bruno Kroz e Alfão. Os três artistas se destacaram ao longo de todo o processo formativo e foram escolhidos com base em critérios como criatividade, originalidade, engajamento e desenvolvimento técnico. Cada um deles terá suas carreiras e/ou produtos musicais acelerados com um investimento de R\$ 5 mil.

Com o objetivo de impulsionar carreiras e fortalecer a cena do RAP independente na Bahia, o Acelera RAP nasceu como um programa inovador voltado para a formação e capacitação de MC's, DJ's e produtores musicais do gênero. A iniciativa ofereceu suporte técnico, estratégico e formativo a profissionais do setor, promovendo a profissionalização e fomentando o crescimento sustentável da cultura Hip-Hop no estado.

A primeira edição do programa recebeu 240 inscrições de aproximadamente 40 municípios baianos, evidenciando o grande interesse da comunidade artística por iniciativas voltadas à capacitação e estruturação da carreira musical. Dentre os inscritos, 30 selecionados participaram de um ciclo intensivo de formação, dividido em módulos essenciais para o desenvolvimento artístico e profissional.

Durante a jornada de capacitação, os participantes aprofundaram seus conhecimentos em temas fundamentais para a atuação no mercado fonográfico, como introdução à Cultura Hip-Hop, direitos autorais, distribuição musical, comunicação e marketing artístico, registro de marcas, entre outros. O programa contou com a presença de facilitadores experientes e atuantes no setor, proporcionando um aprendizado prático e alinhado às demandas do cenário musical atual.

Para Well Santiago, coordenador do projeto, o saldo da primeira edição foi extremamente positivo.