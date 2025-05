Morre o rapper francês Werenoi aos 31 anos - Foto: Reprodução

O rapper francês Werenoi, nome artístico de Jérémy Bana Owona, morreu neste sábado, 18, aos 31 anos, poucas horas antes de uma apresentação marcada no Azar Club, em Lyon, na França. O artista sofreu uma parada cardiorrespiratória durante a manhã e chegou a ser hospitalizado, mas não resistiu.

Werenoi era considerado uma das maiores promessas da nova geração do rap francês, conhecido por letras que retratavam a realidade das ruas com autenticidade e impacto social. A notícia da morte abalou o cenário musical europeu.

“Descanse em paz, meu irmão. Eu te amo!!!”, lamentou o amigo e colaborador Babs em publicação nas redes sociais.



O Azar Club, onde Werenoi faria seu show naquela noite, também se pronunciou: “Foi com grande tristeza que soubemos do falecimento de Werenoi, um artista único e uma voz marcante de sua geração. Lembramos do talento, da força e da autenticidade de um artista que marcou sua era.”

Até o momento, a causa oficial da morte ainda não foi divulgada pelas autoridades francesas.