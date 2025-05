Eduardo Costa surge completamente careca e decide revelar o motivo

Eduardo Costa apareceu careca em show e nas redes - Foto: Reprodução | Instagram

Eduardo Costa surpreendeu a todos ao aparecer, recentemente, com um visual completamente inesperado. O cantor deixou de lado o seu cabelo e surgiu careca.

A transformação foi observada pelo público do artista durante um show nesta semana. Rapidamente, a situação virou assunto, já que o famoso é conhecido por manter um cabelo escuro e bem cuidado.

Após a repercussão nas redes sociais, Eduardo Costa decidiu esclarecer o motivo da mudança e confessou que passou por um transplante capilar.

O famoso ainda revelou que optou por não esconder o processo. “O cabelo está começando a crescer. Logo mais estarei com cabelo de novo, se Deus quiser", disse.

"Não consegui me acostumar comigo com esse cabelo. As pessoas têm que saber que eu fiz um negócio, não tem que ficar escondendo. Não estou preocupado com a minha aparência”, comentou.