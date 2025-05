Zizi e Luiza Possi cantam o amor entre mãe e filha em Salvador: "Criar memórias juntas”

Evento acontece dentro do projeto Concha para Todos - Foto: Divulgação | Matteus Brunette

Essencialmente feminino, maio é o mês das mães e de Maria, a matriarca suprema. É hora, então, de celebrar a mulher em todas as suas nuances. Tempo também de ouvir Zizi e Luiza, duas mulheres, mãe e filha, em apresentação única do espetáculo O Show, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), amanhã, às 19h.

Dentro do Concha para Todos – projeto que promove shows a preços mais acessíveis (R$ 45, a meia) –, a turnê reúne Zizi e Luiza Possi com o propósito de solidificar a cumplicidade que há entre as duas, principalmente com a chegada dos netos de Zizi: Lucca e Matteo.

Com a maternidade, Luiza garante que acabou se aproximando ainda mais da mãe, e aí surgiu a vontade de dividir o palco em um único show idealizado pelas duas. No repertório, sucessos como Per Amore, Asa Morena, Folhetim, Me Faz Bem, além de canções inéditas na voz das duas, de artistas como Chico Buarque e Gilberto Gil.

Zizi conta que a turnê foi pensada quando Luiza estava grávida do primeiro filho (2019). “É um show de duas mães e de mãe e filha. Ela criou isso porque estava com necessidade de ficar mais perto. E como a gente viaja muito, a melhor maneira de estar perto é fazendo o mesmo trabalho”.

“Quando eu tive a ideia de fazer esse show foi para que a gente continuasse criando memórias juntas e levasse essas memórias para os meus filhos e para os filhos dos meus filhos”, acrescenta Luiza.

E complementa: “O que as pessoas vão ver em cena são duas cantoras que se amam muito, se admiram muito, têm uma relação muito especial de cumplicidade, amizade, amor, respeito, e que vão cantar o amor, vão cantar a música popular brasileira. Dividir o palco com a minha mãe é incrível, né? É uma honra, uma dádiva, um presente de Deus”.

Com direção geral de ambas, a turnê, que já roda o País desde 2019, costuma acontecer em períodos pontuais, como em datas próximas ao Dia das Mães e perto do Natal. “E agora a gente repete o show, sempre em momentos especiais. Então, pra gente, rever esse público soteropolitano tão querido vai ser uma honra, um prazer e um dia pra ficar na história”, relata Luiza.

Relação prazerosa

Zizi é, sem dúvida, uma das intérpretes mais refinadas deste País desde que surgiu, no final nos anos 1970, e a partir de então tem construído uma carreira coesa e recheada de pérolas da música brasileira.

Considerada pela diva Maria Bethânia uma das três melhores cantoras do Brasil – as outras seriam Alcione e Nana Caymmi –, e com uma voz afinadíssima, a paulistana descendente de italianos e nascida Maria Izildinha tem gravado, desde sempre, a nata dos compositores brasileiros.

No entanto, inquieta, Zizi, 69, não se acomodou e também se aventurou por outros idiomas, cantando lindamente. O álbum Per Amore (1997), por exemplo, lhe rendeu um disco de ouro. E tem ainda Passione (1998), outro trabalho gravado em italiano, e Para Inglês Ver... e Ouvir (2005), com repertório todo na língua de tio Sam. A versão de Redemption Song (Bob Marley) é uma obra-prima. “Minha mãe tem que ser reverenciada, honrada e tratada como a grande artista que ela é”, proclama a filha.

Já Luiza, 40, que tem um timbre semelhante ao da mãe, tem trilhado um caminho mais pop. “Sou mais expansiva, mas graças a Deus herdei esse DNA. Você consegue perceber que sou filha dela pela voz”, agradece a intérprete de Coração tem Gente.

E à medida que foi solidificando a carreira, Luiza passou a se apresentar mais frequentemente com a mãe. Neste show, elas vão desfilar um repertório mesclado de sucessos de ambas. Ora cantando sozinhas, ora em dueto.

“Cantar com Luiza é muito gostoso. Ela tem um repertório pop, mas eu já gravei música dela e ela canta música minha, então não tem essa divisão toda. Eu acho que o próprio conceito do show foi o de realmente dar uma misturada, da gente encontrar o nosso lugar comum, não é?”, admite Zizi.

Tanto mãe quanto filha estão com projetos sendo desenvolvidos e, para júbilo dos fãs, preparam disco novo com previsão de lançamento para o final de 2025. “Tem dois projetos que vão acontecer, não simultaneamente, mas muito próximos um do outro, e daqui a pouco eu falarei sobre isso”, finaliza Zizi.

ZIZI E LUIZA POSSI / 18 de maio / 19h / Concha Acústica do TCA / R$ 45 (meia) e R$ 90 (inteira) / Bilheteria e Sympla