Sanfoneiro baiano passa mal e morre aos 52 anos

O sanfoneiro Wanderley do Nordeste - Foto: Divulgação

O cantor e sanfoneiro baiano Wanderley José da Silva, conhecido artisticamente como Wanderley do Nordeste, faleceu na sexta-feira, 16, aos 52 anos, no Hospital Municipal de Andorinha, no norte da Bahia. Natural da própria cidade, o artista estava na casa da mãe, na zona rural, quando passou mal e foi levado às pressas para a unidade de saúde. A causa exata da morte não foi divulgada. Ele chegou a ser intubado e aguardava transferência para um hospital em Juazeiro, mas não resistiu.

Com mais de três décadas de trajetória na música, Wanderley era reconhecido por sua habilidade com a sanfona, seu carisma e forte ligação com a cultura regional nordestina. Iniciou sua carreira profissional em 1996, após se mudar para Juazeiro, e ao longo dos anos gravou oito CDs e um DVD. Aprendeu a tocar sanfona aos 12 anos, inspirado pelo pai, José Berlamino.

Além dos palcos, Wanderley também se dedicou a causas sociais. Participou de ações voluntárias em unidades de saúde do Vale do São Francisco, como a Associação Petrolinense de Amparo à Maternidade e Infância (Apami) e o Hospital Dom Tomás (HDT), referência no tratamento do câncer na região.

Em 2016, foi diagnosticado com um tumor no intestino. Após enfrentar cirurgias e sessões de quimioterapia, retomou a vida artística, conciliando shows de forró com apresentações de cunho religioso em eventos católicos.

A morte do sanfoneiro gerou grande comoção nas redes sociais, onde fãs, amigos e colegas músicos prestaram homenagens e compartilharam lembranças de sua trajetória.

Wanderley deixa dois filhos. O velório acontece neste sábado, 17, na Fazenda Baraúnas, zona rural de Andorinha. O sepultamento está previsto para as 16h, no município vizinho de Jaguarari.