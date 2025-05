Numanice em Salvador: confira data, local e quando comprar ingresso

Ludmilla vai desembarcar em Salvador em breve - Foto: Divulgação

Em março, a informação de que Salvador não receberia uma edição do Numanice, turnê do projeto de samba e pagode de Ludmilla, em 2025 deixou muitos soteropolitanos tristes, mas a artista surpreendeu os fãs e anunciou, nesse domingo, 18, uma data para desembarcar na capital baiana com o evento: 12 de julho.

Assim como nas outras edições que passaram pela capital baiana, o Numanice vai acontecer no Wet. O Numanice #3 Tour marca o encerramento da turnê no Brasil e o show em Salvador foi anunciado como uma apresentação extra. Os ingressos começarão a ser vendidos nesta terça-feira, 20, às 12h, na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia ou através do site.

Ainda não há informações sobre os valores dos ingressos.

Salvador sem Numanice?

O Numanice se tornou um dos principais atrativos do calendário de eventos musicais do Brasil, mas, em 2025, fãs que moram em algumas capitais brasileiras quase ficaram sem a experiência de ver Ludmilla cantando seus pagodes ao vivo.

Em uma agenda divulgada em março no site oficial do evento não constavam shows em Salvador (BA), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ). A cantora finalizaria a terceira turnê do Numanice em maio deste ano.

Nas redes sociais, fãs passaram a especular que o motivo do encerramento da tour mais cedo se deve ao nascimento de Zuri, filha da artista com Bruna Gonçalves. A bebê veio ao mundo na última quarta-feria, 14.

Ao Portal A TARDE, Ludmilla falou que está com o coração “transbordando de emoção” com a gravidez. “Esse momento de esperar a nossa filha está sendo uma mistura de ansiedade e muito amor. A Brunna e eu estamos vivendo esse período com muito carinho, e é claro, com aquela ansiedade de querer que a Zuri chegue logo, pra que a gente possa encher ela de amor e cuidado”, disse.

Nascimento de Zuri

A filha da cantora Ludmilla com a dançarina Bruna Gonçalves, Zuri, nasceu na última quarta-feira, 14, nos Estados Unidos. “Hoje a gente multiplicou o amor. Sinto que nunca fomos tão abençoadadas por Deus como agora. Bem-vinda ao nosso Paraíso, Zuri. Aqui, nós 3 seremos as mulheres mais felizes do mundo!”, escreveu o casal na legenda da publicação.

A chegada de Zuri foi acompanhada de perto pela mãe de Brunna, Mirian Gonçalves, que embarcou recentemente para Miami em um voo de primeira classe. Ela se juntou à filha, à nora e à mãe da cantora, Silvana Oliveira, que já mora com o casal no apartamento que Ludmilla adquiriu nos EUA.

O nascimento de Zuri é resultado de um longo processo de fertilização in vitro. Em entrevista ao jornal Extra, durante o Carnaval, Brunna explicou que o procedimento foi feito nos Estados Unidos e demandou paciência devido à agenda das duas. O desejo de formar uma família já era antigo: desde o casamento em 2019, ambas sonhavam com a maternidade, e a decisão de Brunna gerar o bebê aconteceu de forma natural e consensual.