Nasce Zuri, filha de Ludmilla e Bruna Gonçalves - Foto: Reprodução | Instagram

A aguardada filha da cantora Ludmilla com a dançarina Bruna Gonçalves, Zuri, nasceu nesta quarta-feira, 14, nos Estados Unidos. “Hoje a gente multiplicou o amor. Sinto que nunca fomos tão abençoadadas por Deus como agora. Bem-vinda ao nosso Paraíso, Zuri. Aqui, nós 3 seremos as mulheres mais felizes do mundo!”, escreveu o casal na legenda da publicação.

A chegada de Zuri foi acompanhada de perto pela mãe de Brunna, Mirian Gonçalves, que embarcou recentemente para Miami em um voo de primeira classe. Ela se juntou à filha, à nora e à mãe da cantora, Silvana Oliveira, que já mora com o casal no apartamento que Ludmilla adquiriu nos EUA.

O nascimento de Zuri é resultado de um longo processo de fertilização in vitro. Em entrevista ao jornal Extra, durante o Carnaval, Brunna explicou que o procedimento foi feito nos Estados Unidos e demandou paciência devido à agenda das duas. O desejo de formar uma família já era antigo: desde o casamento em 2019, ambas sonhavam com a maternidade, e a decisão de Brunna gerar o bebê aconteceu de forma natural e consensual.