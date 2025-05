Apresentadora da Record ganhará maior honraria da Alba

Jéssica Smetak está desde 2018 na TV Record Bahia - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou, nesta terça-feira, 13, por unanimidade, a concessão da Comenda 2 de Julho para a jornalista Jéssica Smetak, apresentadora da TV Record. A comunicadora deverá receber a maior honraria do parlamento baiano em data ainda a ser combinada.

A proposta de homenagear Jéssica Smetak foi do deputado estadual Jurailton Santos (Republicanos), pastor da Igreja Universal do Reino de Deus (Iurd), denominação cristã também ligada à emissora televisiva em que a jornalista trabalha.

“A profissional tem um currículo sólido no telejornalismo, com 13 anos de experiência ininterruptos ao vivo na TV. Sendo apresentadora e repórter em outras emissoras, foi consolidando seu nome como uma interlocutora versátil e de grande impacto, atenta ao jornalismo comunitário e cultural. Ao longo da sua carreira, conquistou espaços como referência na comunicação, sendo requisitada para campanhas publicitárias de grandes marcas dentro dos telejornais da Record Bahia”, justificou Jurailton.

Após um acordo entre as lideranças da Alba, incluindo o líder do governo Rosemberg Pinto (PT) e o da oposição Tiago Correia, o projeto de resolução para homenagear a comunicadora foi para votação do plenário, com dispensa de formalidades, sendo aceito sem resistência pelos parlamentares.

Quem é Jéssica Smetak

Neta do músico suíço Walter Smetak, que morou na Bahia entre 1937 e 1984, Jéssica nasceu em Salvador no dia 3 de dezembro de 1988.

Formou-se em jornalismo pela UniJorge em 2011, mesmo ano em que passou a atuar como repórter na TVE Bahia. Sua desenvoltura na emissora pública chamou a atenção da TV Bahia, para onde foi contratada em 2013.

Na emissora dos Magalhães, ela cresceu rapidamente, se tornando apresentadora do Jornal da Manhã e, eventualmente, do BATV.

Em 2018, ela foi contratada pela TV Record Bahia para assumir o comando do telejornal Bahia no Ar, onde ficou até 2022. Em seguida, mudou para o Cidade Alerta Bahia e, depois, para o Balanço Geral. Eventualmente, ela também apresenta o Fala Brasil.

Além de jornalista, ela também já trabalhou como assessora de imprensa e professora, tanto de português quanto de inglês. Em 2013, ela lançou seu livro “Smetak, som e espírito”, em homenagem ao avô suíço.