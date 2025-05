Após abrir loja de roupa, Davi Brito ingressa no agronegócio; confira

Após abrir loja de roupa, Davi Brito ingressa no agronegócio - Foto: Reprodução | Instagram

Davi Brito, campeão do BBB 24, não para de expandir seus negócios fora da televisão. Após lançar, nesta segunda-feira, 12, sua própria marca de roupas, a “Loja Deguê”, o ex-motorista de aplicativo surpreendeu os seguidores ao anunciar mais uma empreitada: a venda de gado.

Nos stories publicados nesta terça-feira, 13, Davi divulgou um vídeo com imagens dos animais em um pasto e escreveu: “100 cabeças já disponíveis com 16 arrobas. Chama no privado”. O anúncio marcou oficialmente sua entrada no setor do agronegócio, ampliando sua atuação no mundo dos negócios.

A “Loja Deguê”, por sua vez, comercializa peças com frases e bordões populares durante sua passagem pelo reality show, como “Calma, calabreso” e “Brasil, eu sou o momento”. Agora, com a venda de gado, o baiano demonstra interesse em diversificar seus investimentos e fortalecer sua imagem como empreendedor.