Sem fechar publis, Davi Brito recorre a novo empreendimento

Davi Brito fez o anúncio nesse domingo, 11 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Depois de passar por um procedimento estético, o campeão do BBB 24, Davi Brito, anunciou mais uma novidade, mas dessa vez no âmbito profissional. Ele usou o seu perfil oficial no Instagram nesse domingo, 11, para revelar que vai inaugurar uma loja de roupas online chamada de “Loja de Guê”.

A marca do famoso trará peças de vestuário estampadas com as frases icônicas do baiano durante a sua participação no BBB. No vídeo publicado na rede social já é possível ver algumas camisas com as falas “De guê?”, “Calabreso” e “Pq Tudo Que Eu Quero Fazer É Ilegal”.

“Hoje eu inauguro a minha mais nova loja no Instagram. Loja de quê? É isso mesmo. Lá você vai encontrar camisa, bermuda, moletom, roupa unissex para homem e para mulher. Então agora já segue minha loja nova no Instagram”, anunciou o campeão do reality.

De acordo com Davi Brito, as vendas estarão abertas a partir desta segunda-feira , 12. “A partir de amanhã eu já vou liberar as vendas pra vocês começarem a comprar e adquirir a minha camisa. Quem sabe ela não vai com minha assinatura depois. E ó, novidade, enviamos pra todo lugar do Brasil. Pra onde você quiser, a camisa chega até você”, disse.

Os seguidores do influenciador reagiram à novidade. “Merece demais, pretinho”, elogiou uma pessoa. “Já é sucesso, meu amor, brilha muito”, escreveu uma internauta. “Ansiosa para ver as roupas”, disse outra. Mais uma completou: “Faça do limão uma limonada”.

Assista ao vídeo:

Davi Brito fará novos procedimentos

Davi Brito está focado em mudar o visual este ano. Após realizar uma lipo ultra HD na barriga, o campeão do BBB 24 fez um post em seu perfil do Instagram, neste domingo, 6, e revelou que pretende fazer outros procedimentos estéticos após se recuperar da cirurgia.

“Vou fazer harmonização facial. Vou tirar foto para vocês, para mostrar o antes e depois. Vamos fazer alguns procedimentos estéticos no meu rosto. Vocês vão ver o resultado daqui há seis meses”, disse ele.

O baiano também contou que pretende mexer no tamanho das bochechas e deixou claro que fará uma mudança completa em seu visual, que segue o mesmo desde a entrada dele no reality show da TV Globo.

Quantos litros de gordura Davi perdeu?

A fim de perder a gordura localizada na região abdominal, o ex-BBB passou por uma lipoaspiração ultra HD na barriga, que garante os gominhos de uma barriga definida sem precisar de academia.

Em conversa com a reportagem do portal A TARDE, o médico responsável pela cirurgia, o Dr. Lucas Guimarães, contou que foram retirados litros de gordura do corpo do baianão.

“Davi passa bem, realizando as estratégias pós operatórias corretamente. O resultado final vem com 3 a 6 meses, após realizar as sessões de drenagem para redução do edema. Foi lipoaspirado em torno de 3L”, disse ele.

“O procedimento realizado foi a lipo Ultra HD, com a técnica de enxertia de gordura nos packs abdominais com o auxílio do ultrassom portátil, tratamento para flacidez de pele com Argoplasma e outras tecnologias. Tudo isso visando a obtenção de um resultado natural e duradouro”, explicou.