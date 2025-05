Ex de Davi Brito, Mani Reggo posa nua e agita seguidores; veja foto

Mani Rego compartilhou foto que agitou as redes sociais - Foto: Divulgação

A empresária Mani Reggo, ex do campeãod do BBB, Davi Brito, surpreendeu os seguidores de seu perfil no Instagram com uma publicação ousada no sábado, 3. A empreendedora postou uma foto sem roupa em uma banheira repleta de pétalas vermelhas.

Como trilha sonora, Mani usou a música “I am Woman”, de Emmy Meli, que exalta a força feminina. “Eu sou mulher, sou destemida / Eu sou sexy, sou divina / Sou imbatível, sou criativa”, diz um trecho da canção.

Nos comentários, os fãs distribuíram elogios para a influenciadora digital. “Enfim, as pessoas reconhecendo seu valor, seu sol, sua luz que brilha sem holofotes. Você é doce, elegante e determinada e belíssima”, disse uma seguidora. “Quanta elegância!!! Belíssima”, disse outra. “Só basta olhar e já se vê uma mulher forte, inteligente, sensata e que merece tudo que conquistou”, afirmou mais um internauta.

Procedimentos

No final do ano passado, Mani Reggo fez lipoaspiração e implantou silicone nos seios. A ex-namorada de Davi Brito optou por realizar as operações após perder 13 quilos e o corpo ficar flácido.

“Decidi fazer a cirurgia plástica, porque eu tive emagrecimento muito rápido, eu perdi peso muito rápido, quase 13 kg em um ano. Fiquei com muita flacidez, mas antes também me incomodava muito”, disse ela.

“As pessoas falavam muito sobre minha aparência física, falavam da minha idade”, desabafou na época. “Eu sofri muito hate, mas também escutei o outro lado. As mulheres falam: ‘Mani, você está mais bonita’. ‘Você tem um sorriso bonito, eu tô me espelhando em você, eu tô caminhando porque você mostra que você não desistiu’. Isso é muito gratificante”, diz ela. “Vou me sentir mais feliz. Tô contando aqui o segundo pra realização da cirurgia”, finalizou.