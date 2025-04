Mani Reggo x Davi Brito: irmã de influenciadora manda indireta

Fabiana Rego compartilhou uma mensagem enigmática em seu perfil do Instagram - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Fabiana Rego usou suas redes sociais para mandar um recado sobre o que o dinheiro não pode comprar. Irmã e assessora de Mani Reggo, a morena fez um post em seu perfil do Instagram, nesta quarta-feira, 9, em indireta ao campeão do BBB 24, Davi Brito, e compartilhou sua reflexão com os seguidores.

“Enxergue seu valor! Hoje o dinheiro compra quase tudo, mas sabe o que não compra? Cultura, educação, honestidade, empatia, compreensão, generosidade, amor, alegria, amizade e acolhimento. Você tem qualidades que dinheiro nenhum pode comprar. Valorize-se muito! Encontre pessoas e lugares que te reconheçam”, escreveu ela.

Apesar de não ter citado o nome do biano, a publicação foi apontada como uma indireta para ele. Já que o famoso enfrentou uma batalha judicial recente com Mani, em que ela conseguiu o direito de ficar com metade do prêmio conquistado pelo rapaz no reality show da TV Globo.

Procurada pela reportagem do portal A Tarde, Mani enviou uma nota e confessou que não pode se pronunciar sobre o processo no momento. “A Assessoria de comunicação da influenciadora e empreendedora Mani Reggo informa que, neste momento, ela não pode se pronunciar sobre qualquer assunto que esteja sob sigilo de Justiça”, informou.