Mani Reggo posa na praia e provoca seguidores com indireta

Cozinheira tem se dedicado ao autocuidado e à reeducação alimentar - Foto: Reprodução | Instagram

Mani Reggo, ex de Davi Brito, surpreendeu seus seguidores nesta terça-feira, 25, ao compartilhar uma série de fotos na praia, exibindo o resultado de sua transformação física. A cozinheira revelou uma nova silhueta após perder 16 quilos e realizar uma abdominoplastia. Para a ocasião, ela escolheu um biquíni preto com decote coração, combinado com uma camisa branca.

Na legenda da publicação, Mani entrou no clima descontraído e brincou sobre a estação do ano, usando uma indireta. “E houve boatos de que o verão acabou…”, escreveu.

Rapidamente, a postagem foi inundada por elogios e mensagens de incentivo, enaltecendo sua confiança e autoestima renovada.

A mudança de visual faz parte de um momento de transformação na vida de Mani, que tem investido em sua presença digital e explorado novas oportunidades profissionais. Desde o término conturbado com Davi Brito, campeão do BBB 24, a influenciadora tem se dedicado ao autocuidado e à reeducação alimentar.

Término de Mani Reggo e Davi Brito

O relacionamento de Mani e Davi durou cerca de um ano e meio, mas chegou ao fim pouco depois da vitória do ex-brother no reality.

A crise começou quando Davi afirmou publicamente que os dois estavam apenas “se conhecendo”, contradizendo declarações anteriores em que chamava Mani de esposa. O episódio gerou desconforto e culminou na separação em abril de 2024.