Viúvo de Ney Latorraca fica sem herança milionária e toma atitude

Edi Botelho (à dir.) herdou apenas itens pessoais - Foto: Reprodução | Instagram

A herança de Ney Latorraca tomou um rumo surpreendente. O ator, que faleceu aos 80 anos no final de 2023, deixou a maior parte de seu patrimônio para instituições de caridade, enquanto seu viúvo, Edi Botelho, herdou apenas itens pessoais.

Botelho, que foi designado como inventariante do testamento, recebeu bens como um carro, móveis, objetos pessoais, algumas joias e linhas telefônicas. No entanto, os imóveis e a fortuna acumulada ao longo da carreira foram direcionados a diversas entidades beneficentes.

Para onde foi a herança de Ney Latorraca?

O ator fez questão de destinar seus bens a causas que sempre apoiou. O apartamento que possuía no Centro de São Paulo ficou para o Grupo de Apoio à Prevenção à Aids (GAPA), na Baixada Santista.

Já um imóvel no Rio de Janeiro foi doado ao Leprosário Campo Grande (MS), instituição que também recebeu as cotas da Latorraca Produções Artísticas, empresa fundada pelo artista.

Além disso, a casa localizada em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, agora pertence à Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação (ABBR).

Os fundos de investimento e a poupança do ator foram encaminhados à Casa dos Artistas, entidade que há décadas presta assistência a profissionais da classe artística.

Viúvo entra na Justiça para garantir testamento

De acordo com informações do site Notícias da TV, Edi Botelho entrou com um processo na 5ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital para garantir que o último desejo de Latorraca seja cumprido.

O ator e Botelho viveram uma união estável que completaria 30 anos em 2025. Eles não tiveram filhos.

Antes deste relacionamento, Ney foi casado por quase 5 anos com a atriz Inês Galvão. Discreto, o ator vivia longe dos holofotes: não compartilhava intimidades ou usava suas redes sociais, paradas desde 2017.