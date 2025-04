Programa Acelera RAP recebe 240 inscrições e fortalece o rap independente na Bahia

Vênuz Lee é uma das artistas baianas que vêm se destacando na cena - Foto: RAP 071/Divulgação

Com um total de 240 inscritos, vindos de aproximadamente 40 municípios baianos, o Programa Acelera RAP se consolida como uma iniciativa essencial para a profissionalização e fortalecimento da cena do rap independente. O alto número de candidatos já era esperado, considerando a carência de ações voltadas à valorização e ao desenvolvimento dos artistas do gênero.

"Os 240 inscritos refletem não apenas o interesse na oportunidade, mas a necessidade urgente de iniciativas que promovam a profissionalização e a valorização dos artistas do rap. A predominância de MC’s entre os candidatos, além da presença significativa de produtores e DJs, evidencia que essa cadeia produtiva precisa de mais incentivos e estrutura para crescer", afirmou Well Santiago, coordenador geral do programa.

Os dados filtrados no processo de inscrição reforçam a importância de projetos que promovam capacitação e geração de renda. Grande parte dos participantes atua como artista independente ou no mercado informal, o que reforça a necessidade de estruturação do setor.

Outro ponto relevante é o tempo de atuação dos inscritos: mais de 60% estão no rap há pelo menos cinco anos, "o que demonstra a consolidação de uma cena que necessita de maior visibilidade e oportunidades", diz Well.

Para muitos, o rap vai além da arte e se configura como uma ferramenta de transformação social e uma profissão Well Santiago, - coordenador geral do programa

O levantamento ainda aponta que 88,7% dos inscritos se autodeclaram pessoas negras, destacando a importância do programa para a inclusão e valorização dos artistas dentro da cultura hip-hop.

As inscrições para o programa, criado pelo Coletivo Sociocultural Fábrica de Rimas, encerraram no dia 20 de março e contemplou os 417 municípios baianos. A lista ds selecionados será divulgada em breve.

Entenda o programa de incentivo ao Hip-Hop

O Programa Acelera RAP tem como objetivo atender MCs, DJs e produtores musicais independentes, maiores de 18 anos, que já possuam pelo menos dois anos de experiência na cena do rap.

Esta é a primeira edição do incentivoao Hip-Hop, mas os organizadores já pensam em outras oportunidades.

Dados gerais do programa:

- 240 inscritos de cerca de 40 municípios baianos.

- 79,2% dos candidatos são MCs, 40% são produtores musicais e 20% atuam como DJs.

- 88,7% dos inscritos se autodeclaram negros.

Natureza jurídica dos negócios:

- 47,1% dos inscritos são artistas independentes.

- 27,7% atuam como freelancers ou no mercado informal.

- 19,6% são microempreendedores individuais (MEIs).

Tempo de atuação no rap:

- 60,9% possuem entre 5 e 10 anos de experiência no gênero.

"Diante desse cenário, o balanço do programa é extremamente positivo, reforçando a necessidade de mais iniciativas que impulsionem a cultura hip-hop e ampliem suas possibilidades no mercado fonográfico da Bahia, bem como nas regiões Norte e Nordeste do Brasil", finalizou Well Santiago.