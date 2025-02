Flipelô 2025 anuncia curador da Vila Literária

O escritor Deco Lipe - Foto: Guilherme Weber | Fundação Casa de Jorge Amado

A Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), que será realizada de 6 a 10 de agosto, anunciou, nesta sexta-feira, 31, o escritor Deco Lipe como curador da Vila Literária, espaço dedicado a jovens escritores e autores independentes.

“A Vila Literária ganhou relevância nas últimas edições da Flipelô por cumprir o papel de trazer o público jovem ao evento. É um espaço que nasceu dedicado aos escritores independentes, que batalham para publicar e divulgar suas obras. Esses autores, muitas vezes, não encontram espaços nas grandes festas literárias dominadas por grandes editoras”, pontua Angela Fraga, diretora-executiva da Fundação Casa de Jorge Amado, instituição cultural responsável pela realização da Flipelô.

“Para cuidar da curadoria desse espaço precisamos de um escritor jovem, que tenha sintonia com a nova geração de escritores e com o mercado de editoras independentes. Deco Lipe cumpre muito bem esse papel e tem sido responsável pelo sucesso que a Vila Literária tem obtido na Flipelô”, completa Angela Fraga.

Para Deco Lipe é uma honra e uma grande felicidade assumir a curadoria da Vila Literária: “É com muita alegria e satisfação que estou mais uma vez curador deste espaço que é pensando com muito carinho e atenção na cena forte e potente que é a jovem e independente que nós temos na literatura. Poder acompanhar o crescimento e trazer uma programação diversa, proporcionando às pessoas visitantes e artistas uma experiência diferente a cada ano, tem sido um desafio prazeroso”.

A FLIPELÔ é uma realização da Fundação Casa de Jorge Amado, instituição cultural de caráter privado, sem fins lucrativos, e tem como principal mantenedor o Nubank, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura. Conta também com o apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura da Bahia. E, também, tem o apoio do Grupo CCR, do Shopping da Bahia e da ITS Brasil.