Confirmado! Lula vai participar do cortejo ao 2 de Julho em Salvador

Lula participou do 2 de Julho em 2022, 2023 e 2024 - Foto: Ricardo Stuckert | PR

Pelo quarto ano seguido, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) virá a Salvador para participar do cortejo cívico do 2 de Julho, que comemora a Independência do Brasil na Bahia. A informação foi antecipada pelo Portal A TARDE e confirmada horas depois pela Secretaria de Comunicação Social.

O presidente se junta à caminhada na altura do Convento da Soledade, após a passagem dos carros da Cabocla e do Caboclo pelo local. Ele estará ao lado do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), e demais autoridades.

A expectativa era de que, antes, Lula também participasse da inauguração da fábrica da montadora chinesa BYD no Polo Industrial de Camaçari, nesta terça-feira, 1º. Entretanto, o presidente ainda não encontrou espaço na agenda para confirmar presença no evento.

Lula já havia participado do cortejo do 2 de Julho em 2022, enquanto ainda estava em campanha para se eleger presidente. Depois, já eleito, o petista retornou a Bahia em 2023 e 2024, para prestigiar a festa popular da independência nas ruas de Salvador.

Nova data nacional

Nos últimos anos, Lula tem dado várias declarações no sentido de transformar o 2 de Julho em uma nova data nacional para comemoração da independência do Brasil. Segundo o petista, foi na vitória dos baianos sobre os portugueses em 1823 que a libertação do país foi realmente concretizada.

"Tem duas independências. Tem independência, que foi o grito do imperador, que a gente nem sabe se deu o grito mesmo, mas está lá. Dizem que deu o grito, tem a fotografia e alguns cavalos", disse Lula, durante discurso realizado em Campinas-SP, em julho de 2024.

"Mas nós tivemos a verdadeira independência do Brasil, que foi o resultado final da expulsão dos últimos portugueses, que foi o 2 de Julho em Salvador, na Bahia. Ali, houve luta e houve mulheres heroínas, muitas mulheres que lutaram para garantir a independência. Eu agora vou tentar transformar os dois dias em ato oficial da Independência. E, mais ainda, vamos ter que recontar a história deste país", acrescentou o presidente da República.