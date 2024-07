Lula quer transformar 2 de Julho em feriado nacional

Ideia foi iniciada após entrevista ao portal A TARDE - Foto: Raphael Müller | Ag. A TARDE

Opresidente Lula (PT) defendeu nesta quinta-feira, 4, a nacionalização do 2 de Julho, data em que se celebra a Independência do Brasil na Bahia, assim como acontece no 7 de Setembro.

A ideia inicial foi levantada pelo Portal A TARDE, em entrevista exclusiva com o chefe do Executivo, publicada na última segunda-feira, 1º. Na ocasião, o petista considerou a possibilidade como “interessante”.

“Estou muito feliz de participar mais uma vez, como presidente da República, das comemorações do 2 de Julho. Essa data é o símbolo da luta do povo baiano pela independência, a liberdade e a justiça, um exemplo para todos os brasileiros e brasileiras. A nacionalização da comemoração é uma proposta interessante. Podemos propor no Executivo, mas em articulação com a bancada baiana, porque precisa ser debatida e aprovada pelo Congresso", disse o mandatário.

O presidente propôs a iniciativa durante discurso em evento de lançamento da pedra fundamental de um laboratório científico público em Campinas — projeto que deve custar cerca de R$ 1 bilhão.

"Tem a Independência que foi o grito do imperador, que a gente nem sabe se teve o grito mesmo, mas está lá. E tem a verdadeira Independência que foi o 2 de Julho. Ali houve luta e mulheres heroínas, muitas mulheres que lutaram pela independência do país. Vou tentar transformar os dois dias com ato oficial da independência e vamos ter que contar a história deste país", falou.

O mandatário também participou dos desfiles cívicos do 2 de Julho, que acontece no bairro da Lapinha, em Salvador.

A data marca a expulsão do Brasil dos últimos portugueses que resistiam a aceitar a independência do país. Isso foi em julho de 1823, ou seja, 9 meses depois da independência oficial do país, em 7 de Setembro.