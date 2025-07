Marido de Larissa Manoela faz revelação sobre gravidez e futuro da família

Larissa Manoela e André Luiz Frambach - Foto: Reprodução | Instagram

O ator André Luiz Frambach fez revelações sobre planos de futuro com a sua esposa, a também atriz Larissa Manoela, incluindo a vinda de um novo herdeiro. Segundo o famoso, o primeiro filho do casal pode pintar “em breve”.

“A gente quer muito. É o nosso sonho, sempre foi um sonho pessoal, então, em breve, se Deus quiser, com muita saúde, sempre aproveitando cada momento”, disse à imprensa no último sábado, 5, ao prestigiar o show de Luan Santana.

“Agora tem esse trabalho dela, em breve [tenho] um trabalho pra mim muito bacana, pra gente poder aproveitar também”, completou.

Projetos

André Luiz Frambach vai fazer parte do elenco do chamado “dorama brasileiro”, projeto de teledramaturgia que a TV Globo desenvolve para o horário das 17h. Já Larissa Manoela está no ar atualmente como a enfermeira Estela de 'Eta Mundo Melhor', também da emissora carioca.

“Tem muita coisa boa vindo aí. A galera tá curiosa pra saber quais são os segredos, a gente tá doido pra saber também. Novela é uma obra aberta, então, a gente tem que segurar essa trama, tem que ter esses segredos pra poder movimentar”, comentou a atriz.