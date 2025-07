Ex-Fazenda expõe vícios em pornografia, maconha e medicação

O famoso contou detalhes sobre sua vida íntima - Foto: Ilustrativa | Freepik

Erasmo Viana surpreendeu os seguidores ao fazer um desabafo sobre a superação de seus vícios. Em um post em seu perfil do Instagram, neste domingo, 6, o ex-Fazenda contou que era viciado em pornografia, maconha e, posteriormente, medicação para Transtorno do Déficit de Atenção ou Hiperatividade (TDAH).

Em seu relato, o rapaz contou que a conexão com Deus mudou sua vida. “Coragem que eu tenho hoje para falar para me abrir, justamente pelo fato de querer contribuir na vida das pessoas de forma positiva e possam usar isso a seu favor. Essa busca de me curar e sair desse ciclo vicioso foi buscar meu relacionamento com Deus, conhecimento bíblico”, disse ele.

“Isso não tem nada a ver com religião. Vim de família católica, tinha buscado a conexão com a umbanda, fui muito bem aceito, tenho gratidão, mas sentia que faltava algo ainda maior, esse algo maior era o relacionamento com Jesus”, completou.

O rapaz ainda relembrou o período em que produzia conteúdo para plataformas adultas. “Tinha muito anos, me fez normalizar conteúdos 18+ na rede social, me fez ter atitudes que jamais imaginaria, por conta do vício de achar que é normal. Consegui excluir isso da minha vida, esse vício que muitas pessoas podem ter”, revelou.

“Além dos outros vícios, que também achava super normal, que me ajudava, que me levava a um outro patamar. Por sempre ter buscado esporte, atividade física como ferramentas de transformação, sabia que tinha ferramentas dentro de mim, só não estava sabendo usá-las”, disparou.

Relacionamento com Pugliesi

Vale lembrar que Erasmo ficou conhecido na mídia durante seu relacionamento com a influenciadora fitness Gabriela Pugliesi. Os dois ficaram juntos por seis anos e chegaram a se casar, mas anunciaram o término em 2021.

Apesar de não ter revelado o motivo oficial, Pugliesi confessou que o amado cometeu um “erro grave”, que ocasionou no fim da relação. Já Erasmo contou, em sua participação no reality A Fazenda 13, que a relação se desgastou durante o tratamento de fertilização in vitro da loira, que atualmente tem dois filhos com Túlio Dek.