Cantor do Raça Negra revolta fãs após humilhar funcionário: "Louco"

O cantor Luiz Carlos, vocalista do Raça Negra, se tornou alvo de duras críticas nas redes sociais após a divulgação de um vídeo em que aparece visivelmente irritado durante um show. Na gravação, que rapidamente viralizou, o artista repreende publicamente o técnico de som da banda, utilizando gestos agressivos e tom ríspido.

Durante a apresentação, Luiz chama o profissional até o palco e o expõe diante do público. “Vem aqui, rapaz! Ouve! Toca isso aqui! É! É! É! Olha aqui! Não! Ei! Pera aí! Tá louco? Senta mais na pilha dos outros! É cigano!”, disparou o cantor, gerando constrangimento visível. A reclamação seria por conta da falta de retorno do som no palco.

Apesar da bronca pública, o show seguiu normalmente. No entanto, o episódio não passou despercebido e repercutiu negativamente nas redes sociais, com inúmeros comentários de fãs e internautas reprovando a atitude de Luiz Carlos.

Nas postagens mais recentes do cantor, a enxurrada de críticas continuou. Muitos usuários relataram decepção com o comportamento do artista. “Gostava das músicas, mas odeio quem maltrata as pessoas”, escreveu um seguidor.

“Nunca gostei desse cara. Sabe por quê? Ninguém sabe o quanto ele é arrogante com seus funcionários, só porque tem dinheiro”, disse outro. “Bêbado, cantando e destratando trabalhador”, afirmou mais um.

Até o momento, Luiz Carlos não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.

