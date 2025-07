Pai de Andressa Urach entra no pornô e grava cena com pai e filho

Carlos Urach é pai da ex-modelo e influenciadora Andressa Urach - Foto: Reprodução

Carlos Urach, pai da ex-modelo e influenciadora Andressa Urach, está seguindo os passos da filha e mergulhando no universo do conteúdo adulto. Ele surpreendeu o público ao aparecer em um vídeo com Carmona, conhecido ator do segmento, e também com o pai do artista, apelidado de "Pai Carmona".

"Beleza? Aqui é o Carmona e hoje eu tenho uma surpresa para vocês que vocês não estão ligados. Eu gravei com o pai da Andressa Urach e agora o meu pai também está chegando nessa", disse Carmona em tom descontraído no vídeo. "Agora o Pai Carmona e o pai da Andressa Urach tão nessa."

Carlos explica o motivo por trás da nova carreira

Em entrevista ao canal de Eric Ribeiro no YouTube, Carlos Urach revelou que pretende usar seu novo trabalho como uma forma de “educação íntima” para casais.

“Tem pessoas que não têm casamento, outros querem arrumar, outros casaram muito cedo... fazem entre quatro paredes só o papai e mamãe, e tem que mudar", afirmou. "Não precisa o parceiro buscar lá fora. Entra no conteúdo do Carlos Urach que vai conhecer muitas coisas boas que vão firmar o seu parceiro."

Foco no público da terceira idade e nos jovens casais

Segundo ele, o objetivo é atingir dois públicos distintos: os homens com mais de 50 anos e os casais muito jovens, que, segundo ele, ainda não descobriram "os temperos" da relação.

“Essas mulheres novas de 15, 16 anos... eu vou entrar para segurar um pouco esses casamentos. Ensinar algumas coisas boas para esses parceiros se darem bem”, declarou.

A repercussão nas redes sociais foi imediata, e majoritariamente de surpresa e sarcasmo. "Quando eu penso que não pode piorar, vem o algoritmo e me surpreende!", escreveu um internauta. Outro foi mais ácido: “Tenho impressão de que os crentes estavam certos e o arrebatamento já aconteceu. E não fomos pro inferno porque o inferno é aqui”.