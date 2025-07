Ex-global rebate ataques após realizar procedimentos

O ator falou abertamente sobre o ocorrido - Foto: Reprodução | Instagram

Guilherme Leicam usou suas redes sociais para se pronunciar sobre as críticas que recebeu com relação a sua aparência. O ex-global fez um post em seu perfil do Instagram, nesta segunda-feira, 7, e afirmou que as pessoas se preocupam mais com aparência do que talento.

“Resolvi vir aqui fazer um pronunciamento sobre essa mídia que tá falando dessa carinha aqui conhecida. No último domingo, fui no Domingo Legal e foi muito legal, divertido, acordei agora pouco com uma série de pessoas me mandando mensagem falando como repercutiu uma série sobre meu rosto, sobre eu ter feito harmonização”, disse ele.

“Um monte de gente já veio me procurar pra falar sobre. Gente, tenho nem tempo pra falar sobre isso. Fui pra divulgar o projeto social que eu tenho que salva a vida de pessoas. Por que que não dão foco nisso?”, completou.

Procedimento estético

O famoso ainda confessou que fez harmonização facial, mas há quatro anos, e as pessoas insistem em tocar neste assunto até hoje. “Uma coisa que eu fiz há 4 anos atrás até hoje é pauta”, disparou.

“Você tá preparado pra viver esse mundo onde um peido que você solta vira matéria? A gente às vezes busca uma carreira pelo prazer de atuar, mas às vezes tem todo esse desprazer também”, concluiu o famoso.