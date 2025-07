Sertanejo Fernando Zor pede nova chance para ex e choca web

O cantor pediu para reatar o romance - Foto: Reprodução | Instagram

Fernando Zor usou suas redes sociais para pedir uma segunda chance para a ex-noiva, Lara Bissi. O cantor sertanejo fez um post em seu perfil do Instagram, nesta segunda-feira, 7, afirmando que está mais maduro e a fim de retomar o relacionamento.

“Lara, seguimos caminhos diferentes por um tempo, mas queria que soubesse que não deixei de pensar em você nenhum só dia! Os momentos bons que vivemos, as risadas espontâneas e até as conversas bobas faziam meu dia leve e feliz, tudo isso teve um grande valor, um significado imensurável para mim”, disse ele.

“Erramos, como qualquer ser humano, andei por buracos tentando encontrar minha paz, sendo que ela estava do meu lado o tempo todo. Essa paz é você. Se ainda houver espaço no seu coração, estou aqui disposto a recomeçar, com mais amor, maturidade e cuidado. Eu te amo, Lara Bissi”, completou.

Resposta da amada

Emocionada com a declaração de amor do artista, a médica respondeu o post e concedeu a nova chance ao rapaz. Em seu texto, ela reforçou que os dois erraram durante a relação e confessou que ainda o amava.

“Que Deus guie nossos passos e que nada saia dos planos dEle. Erramos…. Foi tempo tentando alinhar propósitos, entre risos e alfinetadas, optamos pelo amor. Hoje, fizemos escolhas. Em você, encontrei meus maiores desafios e também a maior decisão. Deus nos abençoe! Eu te amo, Fêfo”, escreveu.

Os dois estavam juntos desde 2023 e anunciaram o fim do romance em março de 2025. Esse é o relacionamento mais duradouro de Fernando desde o namoro ioiô com a cantora Maiara, que faz dupla com a irmã Maraisa, que foi marcado por uma série de idas e vindas.