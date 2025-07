Pai de produtor baiano detona Dona Ruth após polêmica com dinheiro

O rapaz era produtor e amigo da cantora - Foto: Reprodução | Instagram

Pai de Henrique Bahia, produtor baiano que trabalhava com Marília Mendonça, George Freitas usou suas redes sociais para detonar Dona Ruth, mãe da cantora. O rapaz compartilhou a matéria que acusava a familiar da famosa de ter exigido 50% do valor da indenização.

Em um post em seu perfil do Instagram, George afirmou que esperava que a informação fosse veiculada na mídia a muito tempo. “A matéria que esperamos há anos”, escreveu ele, demonstrando alívio com a repercussão do caso.

Post de George | Foto: Reprodução | Instagram

Ele ainda compartilhou outro post sobre o assunto, que reforçava: “O silêncio que por anos nos maltratava por dentro, mas a verdade sempre vem à tona! Juntos até o fim! Amo vocês”.

Exigência de Dona Ruth

Segundo informações do jornalista Ricardo Feltrin, Dona Ruth exigiu 50% do valor do seguro recebido pelas famílias das vítimas que também faleceram durante o acidente de avião que matou sua filha, em 2021.

Em um vídeo publicado em seu canal do Youtube, nesta segunda-feira, 7, o jornalista contou detalhes sobre o assunto. “A Marília nem tinha sido enterrada e Dona Ruth já estava ligando para saber do seguro. O seguro não era dela, não era da Marília, eu estou com a documentação, o seguro era da empresa que alugava o avião”, disparou.

O valor do seguro era de um milhão de dólares, que convertido para o real totaliza R$ 5,4 milhões. Além de uma apólice que determinava o montante de 200 mil dólares para cada passageiro, cerca de R$ 1 milhão.

“Quando Dona Ruth descobriu que era um milhão de dólares, ela achou que era tudo dela. Chamou todo mundo e falou: ‘É o seguinte, eu fico com 50% desse valor, porque a Marília era a mais importante de todos’”, explicou o comunicador.

Feltrin também revelou que Ruth alegou que todos estavam no avião por causa de Marília e ela entraria numa batalha judicial para conseguir parte do valor, caso eles não dessem por livre e espontânea vontade. Ao final, ela recebeu cerca de 500 mil dólares.

“Nenhuma vida é mais importante que outra [...] ela desvalorizou a vida das outras pessoas”, completou ele, reforçando que apurou a história durante 4 dias em contato com familiares das vítimas do acidente.